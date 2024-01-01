Mustafa Ceceli

Ben O Değilim Ne kadar kırık gözlerimiz Ne çok hüzün sözlerimiz Nasıl bir yoldan geldiniz Ağır olmalı yükünüz *** Nasıl bir yoldan geldiniz Ağır olmalı yükünüz *** Sevgiliyi mi sevgiyi mi kaybettiniz Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz Kim gibiydi hatırlayıp (hatırlayıp) Benim gibiydi dediniz *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben değilim Ama beni çok şaşırttınız Durun ne olur ağlamayınız Hava soğuk aylardan Şubat Lütfen içeri giriniz *** Hava soğuk aylardan Şubat Lütfen içeri giriniz *** Sevgiliyimi sevgiyimi kaybettiniz Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz Kim gibiydi hatırlayıp Benim gibiydi dediniz *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben değilim

Bekle Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de Bekle, hatırla bizi dar günlerinde Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olurmu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes edermiyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Bekle, sıcacık bir haziran sabahında Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olur mu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes eder miyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün...

Neme Lazım Ben saramam seni hemencecik Düşünmem lazım Bir tekinsiz gölge gözünde Ah neme lazım. *** Vesvese belki bilemiyorum Diyemiyorum ah diyemiyorum Anlayıver kendiliğinden Korkuyorum kızcağızım. *** Bu gönül sayfası boş senelerdir Doldurabilirsin. Ama oyun oynama benimle Yanabilirsin. *** Bende senin gibi nihayet İnsan evladıyım Sabırlıyım kötü değilim ama Bozuldu ayarım *** Hiç istemem ama insan bu Çıkıveriyor şirazeden Kendine benzemiyor o zaman Şeytana dönüyor bazen *** Aman aman aman aman aman ha Acıtma beni Her yaralı bilir unutma İntikam iyi mi?

Bana Uyar Görünen köy klavuz istemiyor malum Sen güç seviyorsun, bana sen lazım Tek bi' doğru var senin için, o da kendi doğrun O kadar eminsin ki deli ediyor en ufak itirazım *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı? *** An geliyor beni de kör kuyulara çekiyorsun Çözüm değil sadece kazanmak istiyorsun Kendimi bi' savaş alanında dövüşürken yakalıyorum Ne yapıp edip beni bile bi' canavara dönüştürebiliyorsun *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı? *** Bana uyar, uyar bana Hepsi bunların Bana uyar, uyar bana Aşk böyle bi' şey, aşığım *** Bana uyar, bana uyar Hepsi bunların Aşk acıya açık çek değil mdir? Bu da benim mal varlığım *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?

Dön Çoğaldı git gide yokluğun dağ gibi Atılmış üzerime ağ gibi Zaman ilaç değil yanmaya alıştıran Hepsi sönse de yanan Tek bir çıra gibi *** Kim bilir kaç ilkbahar yaz sonbahar kış? Aylar mevsimler derken Seneler sensiz geçti Büyüdü ağaç oldu çoktan Ektiğimiz fidanlar gölgesinde Kaç gün geceyi zor ettik *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Uzayıp giden yollara kitlenmiş gözlerim Tükenmiyor ümit bir olmazı bekliyorum Bulur mu bulur beni de Günün birinde bir mücize? Duayı duaya ekliyorum *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız

Gidersen Bitmedi aslında, bitmedi, sadece Ele geçirdik birbirimizi Emin olunca sahipliğimizden Düşürüverdik değerimizi *** Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir Bilinmezdeki etkimizi Kaybederek tazeliyoruz Kendimize olan güvenimizi *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz