Mustafa Ceceli

Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle Benim aşkım sensin inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle Benim aşkım sensin inan artık ne olur