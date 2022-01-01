Es Şarkı Sözleri
Mustafa Ceceli Es şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Es şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Es sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaralandığımı görmüyor musun?
Düşmanız gibi davranıyorsun
Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?
Gururun arkasına saklanıyorsun
***
Ardına kadar açık gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle
Benim aşkım sensin inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle
Benim aşkım sensin inan artık ne olur
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Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Ezkaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
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