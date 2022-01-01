Es Remixes Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Es Remixes
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Ele avuca sığmazdı deli gönlüm
Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
Bir deli rüzgar savurdu beni böyle
Bu mutlu tutsak benim altın kafeste
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
Ele avuca sığmazdı deli gönlüm
Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
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