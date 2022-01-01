Mustafa Ceceli

Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** Bir deli rüzgar savurdu beni böyle Bu mutlu tutsak benim altın kafeste *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni