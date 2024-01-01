Can Parçam Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Can Parçam
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Kalemin günahı yok söz bittiyse
Çıksın yerinden göz değdiyse
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Ömrümün devamı yok sen gidersen
O son günüm olsun sensiz gülersem
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri