Mustafa Ceceli

Kalemin günahı yok söz bittiyse Çıksın yerinden göz değdiyse Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Ömrümün devamı yok sen gidersen O son günüm olsun sensiz gülersem Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri