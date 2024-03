Mustafa Ceceli

Dur, biraz konuş bişey de Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı *** Sen bi dur, bi sus bi duy bi dinle Birini bu kadar seven biri kaldı mı? *** Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden *** Dünya kötü bi yer olabilir dayanırım Aşktan konuşalım üzerime alınırım Sen son nefesim ol yine sana sığınırım *** Bir kez bana bi bak o bakışa inanırım Sensiz ben bi hiçim ve siyaha sarılırım Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım *** Bu ev senin, biz elden sayılmayalım *** Sen bi dur, bi sus bi duy bi dinle Birini bu kadar seven biri kaldı mı? *** Ben varım, kaçmam hiç, aşkın harbinden *** Dünya kötü bi yer olabilir dayanırım Aşktan konuşalım üzerime alınırım Sen son nefesim ol yine sana sığınırım *** Bir kez bana bi bak o bakışa inanırım Sensiz ben bi hiçim ve siyaha sarılırım Yalnız senin için yaşıyormuş sayılırım *** Bu ev senin, biz elden sayılmayalım *** Dur, biraz konuş bişey de Birini bu kadar sevmek yasaklanmalı

Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın

Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Önce sen git ben çok kararsızım N'olur sen git çok kararsızım Kararsızım

Seni kaybettiğimi Kendini özlettiğini Yeni anladım *** Seni kaybettiğimi Özlettiğini kendini Yeni anladım *** Bana dinletiğin o Şarkılardaki sözleri yeni anladım Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık, eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum *** Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum Bana da yazık, eve...