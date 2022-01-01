Mustafa Ceceli

Küsmüş bana üzmüşüm yari Affet bari insanlık hali Mazi derin ayrılık ani Gökyüzüne bir bak kalmadı mavi *** Hiç anlamaz mısın sen halden? Ne değişti söyle ne farkı var dünden? Isıtabilir mi geride ki küller Yorgun, argın, yalnız üşürken? *** Kal bana bir dayanak Daha da yanamam Buna dayanamam Vursunlar beni *** Yok benim hiç halim yok Mecalim yok Yalana dolana İnancım kalmadı *** Çiz beni karalama defteri gibi Ya da sil yaralama yüreğimi Gelsin yangın üzerime Varsın beni yaksın *** Git yediremedim daha kendime Konduramadım kuşu taş kalbine Dün seni tarihe gömdüm Taşa yazılı özürüm *** Kal bana bir dayanak Daha da yanamam Buna dayanamam Vursunlar beni *** Yok benim hiç halim yok Mecalim yok Yalana dolana İnancım kalmadı