Mustafa Ceceli

Dayanak Şarkı Sözleri
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Küsmüş bana üzmüşüm yari
Affet bari insanlık hali
Mazi derin ayrılık ani
Gökyüzüne bir bak kalmadı mavi
***
Hiç anlamaz mısın sen halden?
Ne değişti söyle ne farkı var dünden?
Isıtabilir mi geride ki küller
Yorgun, argın, yalnız üşürken?
***
Kal bana bir dayanak
Daha da yanamam
Buna dayanamam
Vursunlar beni
***
Yok benim hiç halim yok
Mecalim yok
Yalana dolana
İnancım kalmadı
***
Çiz beni karalama defteri gibi
Ya da sil yaralama yüreğimi
Gelsin yangın üzerime
Varsın beni yaksın
***
Git yediremedim daha kendime
Konduramadım kuşu taş kalbine
Dün seni tarihe gömdüm
Taşa yazılı özürüm
***
Kal bana bir dayanak
Daha da yanamam
Buna dayanamam
Vursunlar beni
***
Yok benim hiç halim yok
Mecalim yok
Yalana dolana
İnancım kalmadı