Mustafa Ceceli

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Derviş bağrı taş gerek
Derviş bağrı taş gerek
Gözü dolu yaş gerek
Gözü dolu yaş gerek
***
Koyundan yavaş gerek
Koyundan yavaş gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Dövene elsiz gerek
Dövene elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
***
Derviş gönülsüz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Doğruya varmayınca
Doğruya varmayınca
Mürşide ermeyince
Mürşide ermeyince
***
Hak nasip etmeyince
Hak nasip etmeyince
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Derviş Yunus gel şimdi
Derviş Yunus gel şimdi
Ummanlara dal şimdi
Ummanlara dal şimdi
***
Ummana dalmayınca
Ummana dalmayınca
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
-
Can yakan gözlerini bak görmeye geldim
Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
Ben aciz ben yarım sana tamam olmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim
***
Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim, bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
***
Dağ taş toprak iken, umman olmaya geldim
Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim
Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim
Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
***
Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
***
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
-
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
"Allah" der her bir zerremiz
Ağyar görenden bize ne?
Ağyar görenden bize ne?
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
***
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
"Allah" der her bir zerremiz
Ağyar görenden bize ne?
Ağyar görenden bize ne?
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
-
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem, ne divane
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın, güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
-
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
***
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
***
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-u nişanı neylerem
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-u nişanı neylerem
***
Hakkı cemihi halk eden
Müstağniyem billahi ben
Hakkı cemihi halk eden
Müstağniyem billahi ben
***
Hallak-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem
Hallak-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem
***
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
-
Ölüm yakın sanma uzak
Dünyandakiler hep bir tuzak
Burada hakkı göremiyorsan
Yârın hâlin ne olacak
***
Ölüm yakın sanma uzak
Dünyandakiler hep bir tuzak
Burada hakkı göremiyorsan
Yârın hâlin ne olacak
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
***
Gençlik anlamadan gider
Şan şöhret para hepsi biter
Güzelim deme havana güvenme
Hepsi de gelir hepsi de geçer
***
Gençlik anlamadan gider
Şan şöhret para hepsi biter
Güzelim deme havana güvenme
Hepsi de gelir hepsi de geçer
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
***
Her yüzde amaç hakkı görmek
Özündeki hakka ermek
Sen nefsine böyle taparken
Nasıl olur ki hakkı sevmek
***
Her yüzde amaç hakkı görmek
Özündeki hakka ermek
Sen nefsine böyle taparken
Nasıl olur ki hakkı sevmek
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
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