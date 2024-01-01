Mustafa Ceceli

Kalbim Şarkı Sözleri
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Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
***
Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
Hani eksik diyorum ya, o bile az