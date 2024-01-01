Mustafa Ceceli

Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az *** Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az Hani eksik diyorum ya, o bile az