Mustafa Ceceli

Emri Olur Şarkı Sözleri
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Taş bassın yerime dedi, gönlüne gönlüne
Taş bassın yerime dedi, gönlüne gönlüne
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Emri olur başım gözüm üstüne
Üstüne, üstüne aman aman, üstüne
Emri olur başım gözüm üstüne
Üstüne, üstüne aman aman, üstüne
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Bakmasın demiş bir daha
Yüzüme yüzüme
Bakmasın demiş bir daha
Yüzüme yüzüme
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Emri olur inansın bu sözüme
Sözüme sözüme aman aman, sözüme
Emri olur inansın bu sözüme
Sözüme sözüme aman aman, sözüme
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Almasın demiş adımı diline, diline
Almasın demiş adımı diline, diline
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Vay ben ölem , atın toprak üstüme
Üstüme üstüme aman aman, üstüme
Vay ben ölem , atın toprak üstüme
Üstüme üstüme aman aman, üstüme