Mustafa Ceceli

Anladım bu son durak Beni anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var unutmam gereken *** Yanar yanar durur Kalbim kan ağlar ağlar durur Senin bende kalan günahın var Sözlerin var unutup gittiğin *** Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen Uğra bir geçersen maziyi savura savura es! Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Ezkaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es!

Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle Benim aşkım sensin inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur Hatasız kul olmaz bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey vadettim mi söyle Benim aşkım sensin inan artık ne olur