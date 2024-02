Mustafa Ceceli

Seni kaybettiğimi Kendini özlettiğini Yeni anladım *** Seni kaybettiğimi Özlettiğini kendini Yeni anladım *** Bana dinletiğin o Şarkılardaki sözleri yeni anladım Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık, eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum *** Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum Bana da yazık, eve...