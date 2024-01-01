Mustafa Ceceli

Eve Giremiyorum Ft Sinan Akçıl Seni kaybettiğimi Kendini özlettiğini Yeni anladım *** Seni kaybettiğimi Özlettiğini kendini Yeni anladım *** Bana dinletiğin o Şarkılardaki sözleri yeni anladım Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık, eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum *** Ah, benim gözü karam Her sözü adam gibi yârim. Bekledim ama... *** Yine bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir aşk, ben de çözemiyorum Uykum geliyor ama sen gelmiyorsun Bana da yazık eve giremiyorum *** Niye bir ışık göremiyorum Bu nasıl bir yol, ben de çözemiyorum Gece oluyor, herkes gidiyor ama, of Bana da yazık, eve giremiyorum Bana da yazık, eve...

Kızım Ft Sinan Akçıl Beni affet kızım Gözümün önünde büyüdün göremedim Beni affet kızım Nasıl sevdim seni gösteremedim *** Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna, sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözümde hiç büyüyemedin. *** Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır baban hazır

Anlayamazsın Ft Sinan Akçıl Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın

Bi Gideni Mi Var Ft Sinan Akçıl Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Bi susanı mı var bu aşkın Bi biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da bu rolün çok Anladın. anladın da neyse *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmazda Benle, benle *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle, senle *** Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle *** Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm *** Bi gideni mi var bu aşkın Görebilseydim

Kararsızım Ft Sinan Akçıl Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Önce sen git ben çok kararsızım N'olur sen git çok kararsızım Kararsızım