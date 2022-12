Mustafa Ceceli

Seni Kaybettiğimi Özlettiğimi Kendini, Yeni Anladım Bana Dinletiğin O Şarkılarda Ki Sözleri Yeni Anladım *** Ah Benim Gözü Karam Her Sözü Adam Gibi Yarim.. Bekledim Ama.. *** Yine Bir Işık, Göremiyorum Bu Nasıl Bir Aşk, Bende Çözemiyorum Uykum Geliyor Ama Sen Gelmiyorsun Bana Da Yazık Eve Giremiyorum *** Yine Bir Işık, Göremiyorum Bu Nasıl Bir Yol, Bende Çözemiyorum Gece Oluyor Herkes Gidiyor Ama Of Bana Da Yazık Eve Giremiyorum *** Ah Benim Gözü Karam Her Sözü Adam Gibi Yarim.. Bekledim Ama.. *** Yine Bir Işık, Göremiyorum Bu Nasıl Bir Aşk, Bende Çözemiyorum Uykum Geliyor Ama Sen Gelmiyorsun Bana Da Yazık Eve Giremiyorum *** Yine Bir Işık, Göremiyorum Bu Nasıl Bir Yol, Bende Çözemiyorum Gece Oluyor Herkes Gidiyor Ama Of Bana Da Yazık Eve Giremiyorum