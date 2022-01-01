Eve Giremiyorum Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Eve Giremiyorum
Tüm Şarkıları
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Seni Kaybettiğimi
Özlettiğimi Kendini, Yeni Anladım
Bana Dinletiğin O
Şarkılarda Ki Sözleri Yeni Anladım
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Ah Benim Gözü Karam
Her Sözü Adam Gibi Yarim..
Bekledim Ama..
***
Yine Bir Işık, Göremiyorum
Bu Nasıl Bir Aşk, Bende Çözemiyorum
Uykum Geliyor Ama Sen Gelmiyorsun
Bana Da Yazık Eve Giremiyorum
***
Yine Bir Işık, Göremiyorum
Bu Nasıl Bir Yol, Bende Çözemiyorum
Gece Oluyor Herkes Gidiyor Ama Of
Bana Da Yazık Eve Giremiyorum
***
Ah Benim Gözü Karam
Her Sözü Adam Gibi Yarim..
Bekledim Ama..
***
Yine Bir Işık, Göremiyorum
Bu Nasıl Bir Aşk, Bende Çözemiyorum
Uykum Geliyor Ama Sen Gelmiyorsun
Bana Da Yazık Eve Giremiyorum
***
Yine Bir Işık, Göremiyorum
Bu Nasıl Bir Yol, Bende Çözemiyorum
Gece Oluyor Herkes Gidiyor Ama Of
Bana Da Yazık Eve Giremiyorum