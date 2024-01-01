Mustafa Ceceli

Simsiyah Şarkı Sözleri
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Geçti o günler, acıttı geçti
Sonunu boşver, başı güzeldi
Uzun bir yoldu, haliyle yordu
Pişmanlığım yok, bize değerdi
Varsa ki suçlu bence gururdu
Şikayetim yok, bize değerdi
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda?
Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Geçti o günler, acıttı geçti
Sonunu boşver, başı güzeldi
Uzun bir yoldu, haliyle yordu
Pişmanlığım yok, bize değerdi
Varsa ki suçlu bence gururdu
Şikayetim yok, bize değerdi
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda?
Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
-
Aklıma geldikçe senin gözlerin
Kimse bilmez seni nasıl özledim
Sanma sakın yoldan geri dönerim
Söyle seni nerde bulabilirim
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme
Kalbim yeter daha fazla üzülme
Su değse de baştan aşağı tenime
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Şöyle biraz uzansam bir kuytuya
Düşman oldum sanki ben bu uykuya
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden...
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