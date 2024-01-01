Mustafa Ceceli

Geçti o günler, acıttı geçti Sonunu boşver, başı güzeldi Uzun bir yoldu, haliyle yordu Pişmanlığım yok, bize değerdi Varsa ki suçlu bence gururdu Şikayetim yok, bize değerdi *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda? Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Geçti o günler, acıttı geçti Sonunu boşver, başı güzeldi Uzun bir yoldu, haliyle yordu Pişmanlığım yok, bize değerdi Varsa ki suçlu bence gururdu Şikayetim yok, bize değerdi *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda? Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla

Aklıma geldikçe senin gözlerin Kimse bilmez seni nasıl özledim Sanma sakın yoldan geri dönerim Söyle seni nerde bulabilirim *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme Kalbim yeter daha fazla üzülme Su değse de baştan aşağı tenime Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Şöyle biraz uzansam bir kuytuya Düşman oldum sanki ben bu uykuya Hiç görünmez oldum senin uğruna Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden Simsiyahım farkım yok hiç geceden...