Gidersen Şarkı Sözleri
Mustafa Ceceli Gidersen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Gidersen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidersen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bitmedi aslında, bitmedi, sadece
Ele geçirdik birbirimizi
Emin olunca sahipliğimizden
Düşürüverdik değerimizi
***
Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir
Bilinmezdeki etkimizi
Kaybederek tazeliyoruz
Kendimize olan güvenimizi
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz