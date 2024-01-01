Mustafa Ceceli

Bitmedi aslında, bitmedi, sadece Ele geçirdik birbirimizi Emin olunca sahipliğimizden Düşürüverdik değerimizi *** Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir Bilinmezdeki etkimizi Kaybederek tazeliyoruz Kendimize olan güvenimizi *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz