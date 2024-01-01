Mustafa Ceceli

-
Havasından suyundan aşk damlayan
Yarim var gül renginde
Dünyaları verseler kar etmez
Olmaz ki sen denginde
***
Havasından suyundan aşk damlayan
Yarim var gül renginde
Dünyaları verseler kar etmez
Olmaz ki sen denginde
***
Aşkıdır ruhumda yankılanan
Duyduğum her seste
O can ki sevdası sonsuzumdur
Aldığım her nefeste
***
Son aşkım ilk yarim can bildiğim
Vefalı sevdiğimsin
Derdimi derdinle böldüğümde
Ömrümü verdiğimsin
***
Son aşkım ilk yarim can bildiğim
Vefalı sevdiğimsin
Derdimi derdinle böldüğümde
Ömrümü verdiğimsin
***
Havasından suyundan aşk damlayan
Yarim var gül renginde
Dünyaları verseler kar etmez
Olmaz ki sen denginde
***
Aşkıdır ruhumda yankılanan
Duyduğum her seste
O can ki sevdası sonsuzumdur
Aldığım her nefeste
***
Son aşkım ilk yarim can bildiğim
Vefalı sevdiğimsin
Derdimi derdinle böldüğümde
Ömrümü verdiğimsin
***
Son aşkım ilk yarim can bildiğim
Vefalı sevdiğimsin
Derdimi derdinle böldüğümde
Ömrümü verdiğimsin
Ömrümü verdiğimsin
-
Kırık kalbimin son ümitleri
Çiçek açtı ilk bakışınla
Bir hayaldi bu sevgimiz
Huzur oldu dokunuşunla
***
Ne yaparım ben, yâr, sensiz?
Derdimi kime söylerim?
Hasretinden gece gündüz
Ağlar yüreğim
***
Aşkım benim, meleğim
Söyle, sensiz neylerim?
Görmediğim bir gün bile
Neler çeker kalbim benim
***
Sevinçle her zaman
Birlikte ellerimiz
Tarihlere kazınacak
Bu ebedî sevgimiz
***
Hatırladın mı o geceyi?
Ay bize bakıp gülümsüyordu
Gökyüzü tüm yıldızlarını
Bize hediye gönderiyordu
***
Ne yaparım ben, yâr, sensiz?
Derdimi kime söylerim?
Hasretinden gece gündüz
Ağlar yüreğim
***
Aşkım benim, meleğim
Söyle, sensiz neylerim?
Görmediğim bir gün bile
Neler çeker kalbim benim
***
Sevinçle her zaman
Birlikte ellerimiz
Tarihlere kazınacak
Bu ebedî sevgimiz
***
Aşkım benim, meleğim
Söyle, sensiz neylerim?
Görmediğim bir gün bile
Neler çeker kalbim benim
***
Sevinçle her zaman
Birlikte ellerimiz
Tarihlere kazınacak
Bu ebedî sevgimiz
-
Yine soluyor içimde, bütün çiçekler
Başka bir baharda gülümserler
Yorgun kalbim, yorgun hayallerim
Direniyorlar bana hala yenilmedim
***
Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret
İçimden bir ses der, sabret sabret
Onca düşün arasında, yıllar ardından
Geriye bana kalan
***
Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim
Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran, feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim
Hüsran, feryat figan kalbim
Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran, feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim
***
Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret
İçimden bir ses der, sabret sabret
Onca düşün arasında, yıllar ardından
Geriye bana kalan
***
Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim
Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran, feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim
Hüsran, feryat figan kalbim
Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran, feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim
***
Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim
Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran, feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim
-
Kalbimin ince sazı
Bu fani senden razı gel (gel, gel, gel)
Koynunda çam kokusu
Dudağı gül kurusu gel, aaaah
***
Afeti can kimler dost kimler düşman
Sen gel benimle yaşlan, laaa
Yastığımda, yatağımda çiçeklen
Gel sen aşkımla beslen
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay (aşk)
***
Ne yarın var ne de dün
Aşk kalbe indiği gün gel, gel (gel, gel)
Yaşamak, yaşamaktır
O gündür dernek düğün gel, aaaah
***
Afeti can kimler dost kimler düşman
Sen gel benimle yaşlan, laaa
Yastığımda, yatağımda çiçeklen
Gel sen aşkımla beslen
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk, ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay (aşk)
-
Ne olursa olsun,
Tut, bırakma yerde ellerimi
Akıp gitsin, varsın, kendi
Bildiği gibi bu hayat .
Aşktan geçilir mi?
***
Your deep blue eyes are the sea of love
I made up my mind to to walk this wire
Flames ascending, beat around me
The way you touch sets me on fire
***
Take me to another place
Hold me tight, I wanna hear your heart
Make me yours tonight .
It's love
I feel all over me!
***
Make me yours tonight .
***
Dark raging skies
When I think that you might just turn back
Just turn back
Just turn back
***
Bir sana köle oldum
Ey, yüreklerin büyük sırrı!
Bir senin kapına kul .
Hadi kat kendini topraklarıma;
Şu ver köklerime, kuraklarıma .
Aşktan kaleler inşa etsin
Cesur kalpler kalpsiz dünyaya
***
Böyle bir yer olmalı mutlaka
Ötesi yok, illa ...
***
Al götür beni, aşkın anayurduna!
Al götür beni ...
***
Böyle bir yer olmalı mutlaka
Ötesi yok, illa ...
***
Al götür beni, aşkın anayurduna!
Al götür beni ...
Al götür beni ...
-
Büyük görünür dağlar oysa
Yukarıdan bakan için küçük bir nokta
***
Şöyle bakınca sağıma soluma
Herkes ördüğü duvarlar arkasında
Şöyle bakınca sağıma soluma
Herkes ördüğü duvarlar arkasında
***
Karşıdan gördüğünün
Bir suret olduğunu
Anlıyor insan tanıştığında
***
Olduğu gibi değil
Olmak istediği gibi
Davranıyor insan yalanlarında
***
17 milyon olsun şehir, boş ver
Sen kaç metrekare yalnızlıktasın?
Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde
İyi misin gerçekten?
Bana ondan haber ver
***
17 milyon olsun şehir, boş ver
Sen kaç metrekare yalnızlıktasın?
Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde
İyi misin gerçekten?
Bana ondan haber ver
***
Karşıdan gördüğünün
Bir suret olduğunu
Anlıyor insan tanıştığında
***
Olduğu gibi değil
Olmak istediği gibi
Davranıyor insan yalanlarında
***
17 milyon olsun şehir, boş ver
Sen kaç metrekare yalnızlıktasın?
Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde
İyi misin gerçekten?
Bana ondan haber ver
***
17 milyon olsun şehir, boş ver
Sen kaç metrekare yalnızlıktasın?
Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde
İyi misin gerçekten?
Bana ondan haber ver
***
İyi misin gerçekten?
Bana ondan haber ver
-
Şimdi çok uzak bir, bir hatıra
Soğuk kış günlerinde ısıtır seni
Dönmez gidenler geri dönmez bi' daha
Hasret arkadaştır artık kalanlara
***
İlk aşk, ilk ayrılık daha dün gibidir
Bu yüzden hatırlamak derin bi' hüzündür
Dersin ki, bak bizi de çoktan unuttular
Oysa yolun başında ne çoktular
***
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
***
O semt, o mahalle, o bizim çocuklar
O telaşla aceleyle yuvadan uçuşlar
Her şey güzeldir kötü gelmez ki akla
Yolda tanışır ya herkes macerasıyla
***
Belki fotoğrafta soluyordur bu yüzden
Kahve tonunda sarı rengi üzüntüden
Dersin ki, bak bizi de çoktan unuttular
Oysa yolun başında ne çoktular
***
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar
***
Ah yıllar, yıllar (yıllar)
Ah yıllar, yıllar
Ah yıllar, yıllar (yıllar)
Ah yıllar, yıllar
-
Gözlerine bakınca yüreğim kanatlanır
Ellerini tutunca sevgimiz alevlenir
Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında
Sen benim ruh eşimsin kanımsın damarımda
***
Ne kadar güzel
Sevip sevilmek bu yeryüzünde
Bir de korusak
Sevgimizi melekleriyle
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Sevdiğinin yanında bu dünya cennet olur
Dertleri unutulur bu hayat sonsuz olur
Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında
Sen benim ruh eşimsin kanımsın damarımda
***
Ne kadar güzel
Sevip sevilmek bu yeryüzünde
Bir de korusak
Sevgimizi melekleriyle
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
***
Âlem güzel, hayat güzel
Sevenlerin gözlerinde
Bu sevgimiz destan olur
Gezsin dillerde
-
Her hikâye bir ayrılıkla başlar
Buna üzülme, sıkı sıkı sarıl ona hatta
Ne bir hatıra ne memleket kalır insana
Aşk doğurur aşk büyütür vallaha, askersin sonra
***
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
***
Her garibin, her yalnızın koynunda
Bi' hasret var ki aşktan haber bekler aslında
Bi' memleket türküsü sızlar yıldızlar altında
Herkes uyur ah, aşk nöbette şuracığımda
***
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
***
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah
Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman
-
Bu benim sevdam
Sen olmasan bile
Gün geçmiyor ki
Adını yad etmeden
Eyvah demeden, of demeden
Hiçbir şey beklemeden
***
Kimseyi koyamam yerine
Orası hep senin kalacak
O yara ıslak imza kalbimde
Sonuna kadar seninle atacak
***
Kimseyi koyamam yerine
Orası hep senin kalacak
O yara ıslak imza kalbimde
Sonuna kadar seninle atacak
***
Sevdim sana rağmen
Hiç vazgeçmedim (vazgeçmedim)
***
Bu hüzün bu mutluluk
İnan ki kusursuz bir bütün
Sen gel demeden sana gelmeden
Şikayetim yok yük benim yüküm
***
Kimseyi koyamam yerine
Orası hep senin kalacak
O yara ıslak imza kalbimde
Sonuna kadar seninle atacak
***
Kimseyi koyamam yerine
Orası hep senin kalacak
O yara ıslak imza kalbimde
Sonuna kadar seninle atacak
***
Kimseyi koyamam yerine
Orası hep senin kalacak
O yara ıslak imza kalbimde
Sonuna kadar seninle atacak
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