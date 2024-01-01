Gün Ağarmadan Şarkı Sözleri
Mustafa Ceceli Gün Ağarmadan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Gün Ağarmadan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gün Ağarmadan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Ceceli
Gün Ağarmadan
Tüm Şarkıları
-
Hangimiz düşmedik dillere?
Yolumuz ayrıldı, inandık ellere
Kendime direndim belki de
Geç kaldım hasreti öğrenmeye
***
Zamanla geçer mi?
Kalmak ister bir yanın
Bir yanın gider mi?
***
Ben bu şehirde kaybolunca
Gün ağarmadan bulamam seni
Geceler hep dert olunca
Kokun hâlâ kör eder beni
***
Ben bu şehirde kaybolunca
Gün ağarmadan bulamam seni
Geceler hep dert olunca
Kokun hâlâ kör eder beni
***
Zamanla geçer mi?
Kalmak ister bir yanın
Bir yanın gider mi?
***
Ben bu şehirde kaybolunca
Gün ağarmadan bulamam seni
Geceler hep dert olunca
Kokun hâlâ kör eder beni
***
Ben bu şehirde kaybolunca
Gün ağarmadan bulamam seni
Geceler hep dert olunca
Kokun hâlâ kör eder beni
***
Ben bu şehirde kaybolunca
Gün ağarmadan bulamam seni