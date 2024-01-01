Mustafa Ceceli

Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere Kendime direndim belki de Geç kaldım hasreti öğrenmeye *** Zamanla geçer mi? Kalmak ister bir yanın Bir yanın gider mi? *** Ben bu şehirde kaybolunca Gün ağarmadan bulamam seni Geceler hep dert olunca Kokun hâlâ kör eder beni *** Ben bu şehirde kaybolunca Gün ağarmadan bulamam seni Geceler hep dert olunca Kokun hâlâ kör eder beni *** Zamanla geçer mi? Kalmak ister bir yanın Bir yanın gider mi? *** Ben bu şehirde kaybolunca Gün ağarmadan bulamam seni Geceler hep dert olunca Kokun hâlâ kör eder beni *** Ben bu şehirde kaybolunca Gün ağarmadan bulamam seni Geceler hep dert olunca Kokun hâlâ kör eder beni *** Ben bu şehirde kaybolunca Gün ağarmadan bulamam seni