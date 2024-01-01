Mustafa Ceceli

-
Şu hercai hayata bir kere geldik
Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte öderdik
Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı
Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
***
Şu hercai hayata bir kere geldik
Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte verdik
Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı
Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
-
Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de
Bekle, hatırla bizi dar günlerinde
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olurmu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes edermiyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Bekle, sıcacık bir haziran sabahında
Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olur mu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes eder miyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün...
-
Ben saramam seni hemencecik
Düşünmem lazım
Bir tekinsiz gölge gözünde
Ah neme lazım.
***
Vesvese belki bilemiyorum
Diyemiyorum ah diyemiyorum
Anlayıver kendiliğinden
Korkuyorum kızcağızım.
***
Bu gönül sayfası boş senelerdir
Doldurabilirsin.
Ama oyun oynama benimle
Yanabilirsin.
***
Bende senin gibi nihayet
İnsan evladıyım
Sabırlıyım kötü değilim ama
Bozuldu ayarım
***
Hiç istemem ama insan bu
Çıkıveriyor şirazeden
Kendine benzemiyor o zaman
Şeytana dönüyor bazen
***
Aman aman aman aman aman ha
Acıtma beni
Her yaralı bilir unutma
İntikam iyi mi?
-
Görünen köy klavuz istemiyor malum
Sen güç seviyorsun, bana sen lazım
Tek bi' doğru var senin için, o da kendi doğrun
O kadar eminsin ki deli ediyor en ufak itirazım
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
***
An geliyor beni de kör kuyulara çekiyorsun
Çözüm değil sadece kazanmak istiyorsun
Kendimi bi' savaş alanında dövüşürken yakalıyorum
Ne yapıp edip beni bile bi' canavara dönüştürebiliyorsun
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
***
Bana uyar, uyar bana
Hepsi bunların
Bana uyar, uyar bana
Aşk böyle bi' şey, aşığım
***
Bana uyar, bana uyar
Hepsi bunların
Aşk acıya açık çek değil mdir?
Bu da benim mal varlığım
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
-
Ne kadar kırık gözlerimiz
Ne çok hüzün sözlerimiz
Nasıl bir yoldan geldiniz
Ağır olmalı yükünüz
***
Nasıl bir yoldan geldiniz
Ağır olmalı yükünüz
***
Sevgiliyi mi sevgiyi mi kaybettiniz
Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz
Kim gibiydi hatırlayıp (hatırlayıp)
Benim gibiydi dediniz
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben değilim
Ama beni çok şaşırttınız
Durun ne olur ağlamayınız
Hava soğuk aylardan Şubat
Lütfen içeri giriniz
***
Hava soğuk aylardan Şubat
Lütfen içeri giriniz
***
Sevgiliyimi sevgiyimi kaybettiniz
Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz
Kim gibiydi hatırlayıp
Benim gibiydi dediniz
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben değilim
-
Çoğaldı git gide yokluğun dağ gibi
Atılmış üzerime ağ gibi
Zaman ilaç değil yanmaya alıştıran
Hepsi sönse de yanan
Tek bir çıra gibi
***
Kim bilir kaç ilkbahar yaz sonbahar kış?
Aylar mevsimler derken
Seneler sensiz geçti
Büyüdü ağaç oldu çoktan
Ektiğimiz fidanlar gölgesinde
Kaç gün geceyi zor ettik
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Uzayıp giden yollara kitlenmiş gözlerim
Tükenmiyor ümit bir olmazı bekliyorum
Bulur mu bulur beni de
Günün birinde bir mücize?
Duayı duaya ekliyorum
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
-
Bitmedi aslında, bitmedi, sadece
Ele geçirdik birbirimizi
Emin olunca sahipliğimizden
Düşürüverdik değerimizi
***
Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir
Bilinmezdeki etkimizi
Kaybederek tazeliyoruz
Kendimize olan güvenimizi
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
-
-
-
-
-
-