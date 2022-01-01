Mustafa Ceceli

Kalınca sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar, her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** İstemem senin ne sevgini ne kendini İstemem ben bu hayatın sözüm ona pembe rengini