Mustafa Ceceli

Hata Şarkı Sözleri
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Kalınca sebepsiz bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
Günahlarım dizilip bir bir karşıma
Sanki birer birer intikam alıyor
***
Yüreğimden zincire vurulmuşum
Anılar, her bir halkayı bağlıyor
Ben duygularımın esiri olmuşum
Hatalar yalan duygularda başlıyor
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
İstemem senin ne sevgini ne kendini
İstemem ben bu hayatın sözüm ona pembe rengini