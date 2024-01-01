Mustafa Ceceli

Hata Ft Ozan Doğulu Kalınca sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Kalınca sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** İstemem senin ne sevgini ne kendini İstemem ben bu hayatın sözüm ona pembe rengini *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen en güzel duyguların katilisin Sen en güzel duyguların katilisin

Pare Pare Ft Ozan Doğulu Hala dün gibi hatırlarım Her anını anıların Biraz hırçınım bu yüzden Biraz hüzünlüdür hep bir yanım * Hala sızlar için için Her biri yaralarımın Dalgalıdır denizim bu yüzden Biraz ıssızdır hep kıyılarım * Bir yanar bir sönerim Bir ağlar bir gülerim Pare pare Buruktur hep sevinçlerim * Dağ gibi derya gibi bende acılar Şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam Kapıma dayanır sonbahar * Çok erken tanıdım Çok erken tattım cilvesini kaderin Zamansız büyüdüm Şimdi kayıp çocukluk günlerim

Sen Mutlu Ol Ft Ozan Doğulu Nasıl bir kalp bıraktın? Bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? Kalpler düzelmez asla Nasıl bir kalp bıraktın? Bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? Kalpler düzelmez asla Dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur İnim inim, inlesem Hep ağlasam da olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur İnim inim, inlesem Acı çeksem de olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur Geçmişteki günleri Bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi Ona bakıp da ağla Geçmişteki günleri Bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi Ona bakıp da ağla Mutlu günlerimizi Sen vaad etmiştin bana Eden bulur, güzelim Kalır sanma yanına Eden bulur, güzelim Kalır sanma yanına Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur İnim inim, inlesem Hep ağlasam da olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur İnim inim, inlesem Acı çeksem de olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur