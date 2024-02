Mustafa Ceceli

Hepsi Gelir Geçer Ölüm yakın sanma uzak Dünyandakiler hep bir tuzak Burada hakkı göremiyorsan Yârın hâlin ne olacak *** Ölüm yakın sanma uzak Dünyandakiler hep bir tuzak Burada hakkı göremiyorsan Yârın hâlin ne olacak *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah *** Gençlik anlamadan gider Şan şöhret para hepsi biter Güzelim deme havana güvenme Hepsi de gelir hepsi de geçer *** Gençlik anlamadan gider Şan şöhret para hepsi biter Güzelim deme havana güvenme Hepsi de gelir hepsi de geçer *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah *** Her yüzde amaç hakkı görmek Özündeki hakka ermek Sen nefsine böyle taparken Nasıl olur ki hakkı sevmek *** Her yüzde amaç hakkı görmek Özündeki hakka ermek Sen nefsine böyle taparken Nasıl olur ki hakkı sevmek *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah

Sultanım Can yakan gözlerini bak görmeye geldim Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim Ben aciz ben yarım sana tamam olmaya geldim Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim, bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Dağ taş toprak iken, umman olmaya geldim Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim

Aşk İçin Gelmişiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah *** Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah"

Ben Yürürüm Yane Yane Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem, ne divane Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın, güldür beni Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Miskin Yunus biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost elinde avareyim Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi?

Can Ellerinden Gelmişim Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem *** Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem *** Ben varlığımdan geçmişem Nam-u nişanı neylerem Ben varlığımdan geçmişem Nam-u nişanı neylerem *** Hakkı cemihi halk eden Müstağniyem billahi ben Hakkı cemihi halk eden Müstağniyem billahi ben *** Hallak-ı alem var iken Halk-ı zamanı neylerem Hallak-ı alem var iken Halk-ı zamanı neylerem *** Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem