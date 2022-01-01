Mustafa Ceceli

Hüsran Yine soluyor içimde bütün çiçekler Başka bir baharda gülümserler Yorgun kalbim yorgun hayallerim Direniyorlar bana hala yenilmedim *** Hep bir ümit yüreğimde Hep aynı cesaret İçimden bir ses der sabret sabret Onca düşün arasında yıllar ardından Geriye bana kalan *** Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim Zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim görmüyor ki Ya Rabbim

Aşkım Benim Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla Bir hayaldi bu sevgimiz huzur oldu dokunuşunla Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim *** Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz *** Hatırladın mı o geceyi ay bize bakıp gülümsüyordu Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim *** Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz