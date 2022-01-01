Mustafa Ceceli

İlle De Aşk Kalbimin ince sazı Bu fani senden razı gel Koynunda çam kokusu Dudağı gül kurusu gel *** Afet­i can kimler dost kimler düşman Sen gel benimle yaşlan Yastığımda yatağımda çiçeklen Gel sen aşkımla beslen *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay aşk *** Ne yarın var ne de dün Aşk kalbe indiği gün gel Yaşamak yaşamaktır O gündür dernek düğün gel *** Afet­i can kimler dost kimler düşman Sen gel benimle yaşlan Yastığımda yatağımda çiçeklen Gel sen aşkımla beslen *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay aşk *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay aşk

Aşkım Benim Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla Bir hayaldi bu sevgimiz huzur oldu dokunuşunla Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim *** Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz *** Hatırladın mı o geceyi ay bize bakıp gülümsüyordu Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim *** Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz