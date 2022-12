Mustafa Ceceli

Senin adınla uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim Senin Adınla Uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim *** İyi Günde Sen Kötü Günde Sen Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız Ruhuma Hapsettim Adını *** İyi Ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** İyi ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Senin adınla uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim Senin Adınla Uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim *** İyi Günde Sen Kötü Günde Sen Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız Ruhuma Hapsettim Adını *** İyi Ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** İyi ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Teşekkürler Sevdiğim