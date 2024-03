Mustafa Ceceli

Kar Etmez Ahım Kar etmez ahım sen gülizare Kar etmez ahım sen gülizare Onulmaz işler güzelim, dilde bu yare, ah Onulmaz işler güzelim, dilde bu yare *** Olsam da geçmem bin pare, pare Olsam da geçmem bin pare, pare Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare *** Ko aksın yaşım billahi silmem Ko aksın yaşım billahi silmem Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem *** Kessen de başım, senden ayrılmam Kessen de başım, senden ayrılmam Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare *** Vur beni akmaz billahi kanım Vur beni akmaz billahi kanım Mecnuna döndüm güzelim, yok mu imanın Mecnuna döndüm güzelim, yok mu imanın *** Çekmez bu derdi, efendim herkes Çekmez bu derdi, efendim herkes İster kabul et güzelim, ister başım kes İster kabul et güzelim, ister başım kes *** Gurbet ellerde kalmışam bi kez Gurbet ellerde kalmışam bi kez Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare

Sultanım Can yakan gözlerini bak görmeye geldim A bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim A bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim *** Ben aciz ben yarım Sana tamam olmaya geldim Şeyda bülbüller gibi Gül dalına konmaya geldim Şeyda bülbüller gibi Gül dalına konmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim *** Dal taş toprak iken umman olmaya geldim Aşksız biçareyken kendimi bulmaya geldim Aşksız biçareyken kendimi bulmaya geldim *** Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim *** Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim *** Kabul et ne olur ey sultanım Aşkınla yanmaya geldim

Aşk İçin Gelmişiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah *** Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah"

Ben Yürürüm Yane Yane Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem, ne divane Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın, güldür beni Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi? *** Miskin Yunus biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost elinde avareyim Gel gör beni aşk neyledi? *** Gel gör beni beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi Gel gör, gel gör Gel gör beni aşk neyledi?

Can Ellerinden Gelmişim Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem *** Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem *** Ben varlığımdan geçmişem Nam-u nişanı neylerem Ben varlığımdan geçmişem Nam-u nişanı neylerem *** Hakkı cemihi halk eden Müstağniyem billahi ben Hakkı cemihi halk eden Müstağniyem billahi ben *** Hallak-ı alem var iken Halk-ı zamanı neylerem Hallak-ı alem var iken Halk-ı zamanı neylerem *** Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem *** Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem

Derviş Bağrı Taş Gevrek Derviş bağrı taş gerek Derviş bağrı taş gerek Gözü dolu yaş gerek Gözü dolu yaş gerek *** Koyundan yavaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Sen Hakk'ı bulamazsın *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm *** Dövene elsiz gerek Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek Sövene dilsiz gerek *** Derviş gönülsüz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olamazsın Sen Hakk'ı bulamazsın *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm *** Doğruya varmayınca Doğruya varmayınca Mürşide ermeyince Mürşide ermeyince *** Hak nasip etmeyince Hak nasip etmeyince Sen derviş olamazsın Sen Hakk'ı bulamazsın *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm *** Derviş Yunus gel şimdi Derviş Yunus gel şimdi Ummanlara dal şimdi Ummanlara dal şimdi *** Ummana dalmayınca Ummana dalmayınca Sen derviş olamazsın Sen Hakk'ı bulamazsın *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm *** Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm Ya Mevla'm, hu Mevla'm Aşkı bize ver Mevla'm

Hepsi Gelir Geçer Ölüm yakın sanma uzak Dünyandakiler hep bir tuzak Burada hakkı göremiyorsan Yârın hâlin ne olacak *** Ölüm yakın sanma uzak Dünyandakiler hep bir tuzak Burada hakkı göremiyorsan Yârın hâlin ne olacak *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah *** Gençlik anlamadan gider Şan şöhret para hepsi biter Güzelim deme havana güvenme Hepsi de gelir hepsi de geçer *** Gençlik anlamadan gider Şan şöhret para hepsi biter Güzelim deme havana güvenme Hepsi de gelir hepsi de geçer *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah *** Her yüzde amaç hakkı görmek Özündeki hakka ermek Sen nefsine böyle taparken Nasıl olur ki hakkı sevmek *** Her yüzde amaç hakkı görmek Özündeki hakka ermek Sen nefsine böyle taparken Nasıl olur ki hakkı sevmek *** Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah Hay Allah hu Allah Aşkı bize ver Allah

Kainat’ın Aynasıyım Kâinatın aynasıyım Mademki ben bir insanım Hakkın varlık deryasıyım Mademki ben bir insanım Hakkın varlık deryasıyım Mademki ben bir insanım *** İnsan hakta, hak insanda İnsan hakta, hak insanda Arıyorsan bak insanda *** Hiç eksiklik yok insanda Mademki ben bir insanım Hiç eksiklik yok insanda Mademki ben bir insanım *** İlim bende, kelam bende İlim bende, kelam bende Nice nice âlem bende *** Yazan levhi kalem bende Mademki ben bir insanım Yazan levhi kalem bende Mademki ben bir insanım *** Bunca temmenni, dilekler Bunca temmenni, dilekler Vız gelir çarkı felekler Bunca temmenni dilekler Bunca temmenni dilekler Vız gelir çarkı felekler *** Bana eğilmiş melekler Mademki ben bir insanım Bana eğilmiş melekler Mademki ben bir insanım *** İlim bende, kelam bende İlim bende, kelam bende Nice nice âlem bende *** Yazan levhi kalem bende Mademki ben bir insanım Yazan levhi kalem bende Mademki ben bir insanım *** Daimi'yim, harap benim Daimi'yim, harap benim Ayaklara turap benim *** Aşk ehline şarap benim Mademki ben bir insanım Aşıklara şarap benim Mademki ben bir insanım, dost

Sevdim Seni Mabuduma Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim *** Evladu iyalden geçerek Ben ravzana geldim Evladu iyalden geçerek Ben ravzana geldim Ahlakını meth etmeden Kuran diye sevdim Ahlakını meth etmeden Kuran diye sevdim *** Kurbanın olam şahıresul Kovma kapından Kurbanın olam şahıresul Kovma kapından Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim *** Mahşer de nebiler bile Senden medet ister Mahşer de nebiler bile Senden medet ister Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim *** Tanıyamadım hakkıyla Allah'ı Sevemedim layıkıyla Resulullah'ı Yüzüm yok huzurda yer almaya Merhametine muhtacım ya Resulallah Senin gibi tanıyamadım alemi Senin gibi yaşayamadım yılları Senin gibi sevemedim kulları Sevgine muhtacım ya Resulallah Gönlüm kırık gözüm yaşlı Artık ömrümün sonbaharı Şimdi vuslat zamanı Şefaatine muhtacım ya Resulallah Şefaatine muhtacım ya Nebiallah Şefaatine muhtacım ya Habiballah *** Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim

Severim Ben Seni Severim seni ben candan içeri Severim seni ben candan içeri Yolum vardır bu erkândan içeri Yolum vardır bu erkândan içeri *** Beni bende demen, bende değilim Beni bende demen, bende değilim Bir ben vardır bende benden içeri Bir ben vardır bende benden içeri *** Senin aşkın beni benden almıştır Senin aşkın beni benden almıştır Ne şirin dert bu dermandan içeri Ne şirin dert bu dermandan içeri *** Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman'dan içeri Süleyman var Süleyman'dan içeri *** Dinin terk edenin küfürdür işi Dinin terk edenin küfürdür işi Bu ne küfürdür ki imandan içeri Bu ne küfürdür ki imandan içeri *** Beni bende demen, bende değilim Beni bende demen, bende değilim Bir ben vardır bende benden içeri Bir ben vardır bende benden içeri Bir ben vardır bende benden içeri Bir ben vardır bende benden içeri Bir ben vardır bende benden içeri