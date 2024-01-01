Mustafa Ceceli

-
Kar etmez ahım sen gülizare
Kar etmez ahım sen gülizare
Onulmaz işler güzelim, dilde bu yare, ah
Onulmaz işler güzelim, dilde bu yare
***
Olsam da geçmem bin pare, pare
Olsam da geçmem bin pare, pare
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare
***
Ko aksın yaşım billahi silmem
Ko aksın yaşım billahi silmem
Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem
Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem
***
Kessen de başım, senden ayrılmam
Kessen de başım, senden ayrılmam
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare
***
Vur beni akmaz billahi kanım
Vur beni akmaz billahi kanım
Mecnuna döndüm güzelim, yok mu imanın
Mecnuna döndüm güzelim, yok mu imanın
***
Çekmez bu derdi, efendim herkes
Çekmez bu derdi, efendim herkes
İster kabul et güzelim, ister başım kes
İster kabul et güzelim, ister başım kes
***
Gurbet ellerde kalmışam bi kez
Gurbet ellerde kalmışam bi kez
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare, ah
Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare
-
Can yakan gözlerini bak görmeye geldim
A bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
A bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
***
Ben aciz ben yarım
Sana tamam olmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi
Gül dalına konmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi
Gül dalına konmaya geldim
***
Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken
Canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
***
Canımdan başka servetim yokken
Canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
***
Dal taş toprak iken umman olmaya geldim
Aşksız biçareyken kendimi bulmaya geldim
Aşksız biçareyken kendimi bulmaya geldim
***
Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
***
Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken
Canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
***
Canımdan başka servetim yokken
Canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
***
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
***
Kabul et ne olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim
-
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
"Allah" der her bir zerremiz
Ağyar görenden bize ne?
Ağyar görenden bize ne?
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
***
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmektir bizim işimiz
"Allah" der her bir zerremiz
Ağyar görenden bize ne?
Ağyar görenden bize ne?
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
***
Yer gök seslenir her dem "Allah"
Benlikten geçenin yâridir Allah
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı?
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
Her dem seslenir o, "Allah, Allah"
-
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem, ne divane
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın, güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi?
***
Gel gör beni beni aşk neyledi?
Derde giriftar eyledi
Gel gör, gel gör
Gel gör beni aşk neyledi?
-
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
***
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
***
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-u nişanı neylerem
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-u nişanı neylerem
***
Hakkı cemihi halk eden
Müstağniyem billahi ben
Hakkı cemihi halk eden
Müstağniyem billahi ben
***
Hallak-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem
Hallak-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem
***
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
***
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
-
Derviş bağrı taş gerek
Derviş bağrı taş gerek
Gözü dolu yaş gerek
Gözü dolu yaş gerek
***
Koyundan yavaş gerek
Koyundan yavaş gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Dövene elsiz gerek
Dövene elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
***
Derviş gönülsüz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Doğruya varmayınca
Doğruya varmayınca
Mürşide ermeyince
Mürşide ermeyince
***
Hak nasip etmeyince
Hak nasip etmeyince
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Derviş Yunus gel şimdi
Derviş Yunus gel şimdi
Ummanlara dal şimdi
Ummanlara dal şimdi
***
Ummana dalmayınca
Ummana dalmayınca
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
***
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
Ya Mevla'm, hu Mevla'm
Aşkı bize ver Mevla'm
-
Ölüm yakın sanma uzak
Dünyandakiler hep bir tuzak
Burada hakkı göremiyorsan
Yârın hâlin ne olacak
***
Ölüm yakın sanma uzak
Dünyandakiler hep bir tuzak
Burada hakkı göremiyorsan
Yârın hâlin ne olacak
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
***
Gençlik anlamadan gider
Şan şöhret para hepsi biter
Güzelim deme havana güvenme
Hepsi de gelir hepsi de geçer
***
Gençlik anlamadan gider
Şan şöhret para hepsi biter
Güzelim deme havana güvenme
Hepsi de gelir hepsi de geçer
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
***
Her yüzde amaç hakkı görmek
Özündeki hakka ermek
Sen nefsine böyle taparken
Nasıl olur ki hakkı sevmek
***
Her yüzde amaç hakkı görmek
Özündeki hakka ermek
Sen nefsine böyle taparken
Nasıl olur ki hakkı sevmek
***
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
Hay Allah hu Allah
Aşkı bize ver Allah
-
Kâinatın aynasıyım
Mademki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ben bir insanım
***
İnsan hakta, hak insanda
İnsan hakta, hak insanda
Arıyorsan bak insanda
***
Hiç eksiklik yok insanda
Mademki ben bir insanım
Hiç eksiklik yok insanda
Mademki ben bir insanım
***
İlim bende, kelam bende
İlim bende, kelam bende
Nice nice âlem bende
***
Yazan levhi kalem bende
Mademki ben bir insanım
Yazan levhi kalem bende
Mademki ben bir insanım
***
Bunca temmenni, dilekler
Bunca temmenni, dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bunca temmenni dilekler
Bunca temmenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
***
Bana eğilmiş melekler
Mademki ben bir insanım
Bana eğilmiş melekler
Mademki ben bir insanım
***
İlim bende, kelam bende
İlim bende, kelam bende
Nice nice âlem bende
***
Yazan levhi kalem bende
Mademki ben bir insanım
Yazan levhi kalem bende
Mademki ben bir insanım
***
Daimi'yim, harap benim
Daimi'yim, harap benim
Ayaklara turap benim
***
Aşk ehline şarap benim
Mademki ben bir insanım
Aşıklara şarap benim
Mademki ben bir insanım, dost
-
Sevdim seni mabuduma
Canan diye sevdim
Sevdim seni mabuduma
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim
***
Evladu iyalden geçerek
Ben ravzana geldim
Evladu iyalden geçerek
Ben ravzana geldim
Ahlakını meth etmeden
Kuran diye sevdim
Ahlakını meth etmeden
Kuran diye sevdim
***
Kurbanın olam şahıresul
Kovma kapından
Kurbanın olam şahıresul
Kovma kapından
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim
***
Mahşer de nebiler bile
Senden medet ister
Mahşer de nebiler bile
Senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
***
Tanıyamadım hakkıyla Allah'ı
Sevemedim layıkıyla Resulullah'ı
Yüzüm yok huzurda yer almaya
Merhametine muhtacım ya Resulallah
Senin gibi tanıyamadım alemi
Senin gibi yaşayamadım yılları
Senin gibi sevemedim kulları
Sevgine muhtacım ya Resulallah
Gönlüm kırık gözüm yaşlı
Artık ömrümün sonbaharı
Şimdi vuslat zamanı
Şefaatine muhtacım ya Resulallah
Şefaatine muhtacım ya Nebiallah
Şefaatine muhtacım ya Habiballah
***
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim
-
Severim seni ben candan içeri
Severim seni ben candan içeri
Yolum vardır bu erkândan içeri
Yolum vardır bu erkândan içeri
***
Beni bende demen, bende değilim
Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri
Bir ben vardır bende benden içeri
***
Senin aşkın beni benden almıştır
Senin aşkın beni benden almıştır
Ne şirin dert bu dermandan içeri
Ne şirin dert bu dermandan içeri
***
Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman'dan içeri
Süleyman var Süleyman'dan içeri
***
Dinin terk edenin küfürdür işi
Dinin terk edenin küfürdür işi
Bu ne küfürdür ki imandan içeri
Bu ne küfürdür ki imandan içeri
***
Beni bende demen, bende değilim
Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri
Bir ben vardır bende benden içeri
Bir ben vardır bende benden içeri
Bir ben vardır bende benden içeri
Bir ben vardır bende benden içeri
-
Sevgi bahtolmuş ezelden bize
Sevgi bahşolmuş ezelden bize
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
***
Alaca düşmüş gördüğümüze
Alaca düşmüş gördüğümüze
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
***
İstemem versen cihan varını
İstemem versen cihan varını
Gönül nakşetti güle yarini
Gönlüm nakşetti güle yarini
***
Her yüzde görmek dost didarını
Her yüzde görmek dost didarını
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
***
Ey oğul birdir kap değişse su
Ey oğul birdir kap değişse su
Varlık bir gölge, benlik bir pusu
Varlık bir gölge, benlik bir pusu
***
E ne diyelim ki Rabbin duygusu
Ne diyelim ki Rabbin duygusu
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü
Sizde bir türlü, bizde bir türlü