Mustafa Ceceli

Ne güzeliz ne dokunulmaz Gülüşümüz bir, hüznümüz bir Yüzümdeki kıvrımlar sanki Ellerinin gölgesidir *** Bir sonu var bilirsin sen de bilirsin Her şey sürdüğü yere dek Marifet her şeyi bilirken Sevebilmek bilmezden gelerek *** Yani yarına yalnız da uyanırız Belki de kim bilir Ben bugüne böylesi hayransam Seni hesapsızca sevdim diyedir *** Söz veremem, hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Bir sonu var bilirsin, sen de bilirsin Her şey sürdüğü yere dek Marifet her şeyi bilirken Sevebilmek bilmezden gelerek *** Yani yarına yalnız da uyanırız Belki de kim bilir Ben bugüne böylesi hayransam Seni hesapsızca sevdim diyedir *** Söz veremem hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Söz veremem sana belki Zamanla mahkûmuz her şey gibi Ama her ne olsa Sen yüzünü bana çevir *** Söz veremem hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Söz veremem sana belki Zamanla mahkûmuz her şey gibi Ama her ne olsa Sen yüzünü bana çevir