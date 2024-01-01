Mustafa Ceceli

Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler Koşmak ister gönül anılara Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver Hadi sarılalım birlikte yarınlara *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler Koşmak ister gönül anılara Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver Hadi sarılalım birlikte yarınlara *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına