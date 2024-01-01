Mustafa Ceceli

Kiraz Şarkı Sözleri
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Ayrıldık ayrılalı
Dünyam siyah ve beyaz
Geçti ömrün baharı
Bu yaz da olmaz kiraz
***
Ayrıldık ayrılalı
Dünyam siyah ve beyaz
Geçti ömrün baharı
Bu yaz da olmaz kiraz
***
Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler
Koşmak ister gönül anılara
Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver
Hadi sarılalım birlikte yarınlara
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına
***
Ayrıldık ayrılalı
Dünyam siyah ve beyaz
Geçti ömrün baharı
Bu yaz da olmaz kiraz
***
Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler
Koşmak ister gönül anılara
Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver
Hadi sarılalım birlikte yarınlara
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına
***
Senden vazgeçmek mi, düşman başına
Bir ömür geçse de düştüm peşine
Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına
Genç ol ya da gir 180 yaşına