Uzay Heparı Sonsuza Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Uzay Heparı Sonsuza
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Seni Benden Alamazlar Fırtınada Kalamazlar
Canım Canım Gülüm En Kıymetlim
***
Beni Sensiz Bulamazlar Kuşlar Bile Uğramazlar
Canım Canım Gülüm En Kıymetlim
***
Akşamlar Ve Sabahlar Benim için Hep Aynılar
Bakamam Ki Ne Gerek Var Niye Var Ki Bu Aynalar
***
Üstündeki Hırkada Bak Hala Saçının Teli Var
Akıllanır Sanma Beni Burda Hala Bir Deli Var
***
Başkasını Sevmemek Var
Ölüp De Hiç Görmemek Var
Bağır Çağır Söylemek Var
Kıymetlim Bana Geri Dön
***
Hiç Kimseyi Sevmemek Var
Ölüp De Hiç Görmemek Var
Baştan Sona Söylemek Var
Kıymetlim Bana Geri Dön
Kıymetlim burada o yön
***
Akşamlar Ve Sabahlar Benim için Hep Aynılar
Bakamam Ki Ne Gerek Var Niye Var Ki Bu Aynalar
***
Üstündeki Hırkada Bak Hala Saçının Teli Var
Akıllanır Sanma Beni Burda Hala Bir Deli Var
***
Başkasını Sevmemek Var
Ölüp De Hiç Görmemek Var
Bağır Çağır Söylemek Var
Kıymetlim Bana Geri Dön
***
Hiç Kimseyi sevmemek Var
Ölüp De Hiç Görmemek Var
Baştan Sona Söylemek Var
Kıymetlim Bana Geri Dön
Kıymetlim Burada O Yön
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Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Bu ürkek bu al duruş söyle neden bu vazgeçiş
Ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş
***
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
***
Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
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