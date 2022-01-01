Mustafa Ceceli

Seni Benden Alamazlar Fırtınada Kalamazlar Canım Canım Gülüm En Kıymetlim *** Beni Sensiz Bulamazlar Kuşlar Bile Uğramazlar Canım Canım Gülüm En Kıymetlim *** Akşamlar Ve Sabahlar Benim için Hep Aynılar Bakamam Ki Ne Gerek Var Niye Var Ki Bu Aynalar *** Üstündeki Hırkada Bak Hala Saçının Teli Var Akıllanır Sanma Beni Burda Hala Bir Deli Var *** Başkasını Sevmemek Var Ölüp De Hiç Görmemek Var Bağır Çağır Söylemek Var Kıymetlim Bana Geri Dön *** Hiç Kimseyi Sevmemek Var Ölüp De Hiç Görmemek Var Baştan Sona Söylemek Var Kıymetlim Bana Geri Dön Kıymetlim burada o yön *** Akşamlar Ve Sabahlar Benim için Hep Aynılar Bakamam Ki Ne Gerek Var Niye Var Ki Bu Aynalar *** Üstündeki Hırkada Bak Hala Saçının Teli Var Akıllanır Sanma Beni Burda Hala Bir Deli Var *** Başkasını Sevmemek Var Ölüp De Hiç Görmemek Var Bağır Çağır Söylemek Var Kıymetlim Bana Geri Dön *** Hiç Kimseyi sevmemek Var Ölüp De Hiç Görmemek Var Baştan Sona Söylemek Var Kıymetlim Bana Geri Dön Kıymetlim Burada O Yön