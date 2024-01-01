Mustafa Ceceli

Kucak Kucak 175 numara Barış Manço caddesi Yapacağım bin bir numara, ah olmasa o abisi Evinde, okulunda gayet basit hikayesi Küçük şeylerle mutlu, yok Ne markası, ne payesi *** Ben o saflığa vurgun Aynaya bakıyorum Bi' sihirli göz değdi Tozumu atıyorum *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle *** Hiç gayret sarf etmeden Tamamıyla kendisi Evsizleri beslerken Kucağında kedisi *** Seviyor hayvanları Ayırmıyor hiç canları Yüreğiyle tanıyor Bence o insanları *** Ne zaman büyüdün sen? Nedir bu olgunluğun? Üzerinden akarken Tertemiz çocukluğun *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle *** Bak kucak kucak güllerle Böreklerle, ballarla Kısmetse Allah'ın emri Peygamberin kavliyle

Aşkım Benim Kırık kalbimin son ümitleri Çiçek açtı ilk bakışınla Bir hayaldi bu sevgimiz Huzur oldu dokunuşunla *** Ne yaparım ben, yâr, sensiz? Derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz Ağlar yüreğim *** Aşkım benim, meleğim Söyle, sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile Neler çeker kalbim benim *** Sevinçle her zaman Birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak Bu ebedî sevgimiz *** Hatırladın mı o geceyi? Ay bize bakıp gülümsüyordu Gökyüzü tüm yıldızlarını Bize hediye gönderiyordu *** Ne yaparım ben, yâr, sensiz? Derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz Ağlar yüreğim *** Aşkım benim, meleğim Söyle, sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile Neler çeker kalbim benim *** Sevinçle her zaman Birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak Bu ebedî sevgimiz *** Aşkım benim, meleğim Söyle, sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile Neler çeker kalbim benim *** Sevinçle her zaman Birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak Bu ebedî sevgimiz

Hüsran Yine soluyor içimde, bütün çiçekler Başka bir baharda gülümserler Yorgun kalbim, yorgun hayallerim Direniyorlar bana hala yenilmedim *** Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret İçimden bir ses der, sabret sabret Onca düşün arasında, yıllar ardından Geriye bana kalan *** Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran, feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim Hüsran, feryat figan kalbim Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran, feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim *** Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret İçimden bir ses der, sabret sabret Onca düşün arasında, yıllar ardından Geriye bana kalan *** Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran, feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim Hüsran, feryat figan kalbim Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran, feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim *** Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim Zehir olur başka, hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran, feryat figan kalbim Yenilmedim o zalim, görmüyorki yarabbim

İlle De Aşk Kalbimin ince sazı Bu fani senden razı gel (gel, gel, gel) Koynunda çam kokusu Dudağı gül kurusu gel, aaaah *** Afet­i can kimler dost kimler düşman Sen gel benimle yaşlan, laaa Yastığımda, yatağımda çiçeklen Gel sen aşkımla beslen *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay (aşk) *** Ne yarın var ne de dün Aşk kalbe indiği gün gel, gel (gel, gel) Yaşamak, yaşamaktır O gündür dernek düğün gel, aaaah *** Afet­i can kimler dost kimler düşman Sen gel benimle yaşlan, laaa Yastığımda, yatağımda çiçeklen Gel sen aşkımla beslen *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay *** İlle de aşk, ille ille ille Yani nay ni nay ni nay nay Hani nay ni nay ni nay nay (aşk)

Al Götür Beni Ft Lara Fabian Ne olursa olsun, Tut, bırakma yerde ellerimi Akıp gitsin, varsın, kendi Bildiği gibi bu hayat . Aşktan geçilir mi? *** Your deep blue eyes are the sea of love I made up my mind to to walk this wire Flames ascending, beat around me The way you touch sets me on fire *** Take me to another place Hold me tight, I wanna hear your heart Make me yours tonight . It's love I feel all over me! *** Make me yours tonight . *** Dark raging skies When I think that you might just turn back Just turn back Just turn back *** Bir sana köle oldum Ey, yüreklerin büyük sırrı! Bir senin kapına kul . Hadi kat kendini topraklarıma; Şu ver köklerime, kuraklarıma . Aşktan kaleler inşa etsin Cesur kalpler kalpsiz dünyaya *** Böyle bir yer olmalı mutlaka Ötesi yok, illa ... *** Al götür beni, aşkın anayurduna! Al götür beni ... *** Böyle bir yer olmalı mutlaka Ötesi yok, illa ... *** Al götür beni, aşkın anayurduna! Al götür beni ... Al götür beni ...

17 Milyon Büyük görünür dağlar oysa Yukarıdan bakan için küçük bir nokta *** Şöyle bakınca sağıma soluma Herkes ördüğü duvarlar arkasında Şöyle bakınca sağıma soluma Herkes ördüğü duvarlar arkasında *** Karşıdan gördüğünün Bir suret olduğunu Anlıyor insan tanıştığında *** Olduğu gibi değil Olmak istediği gibi Davranıyor insan yalanlarında *** 17 milyon olsun şehir, boş ver Sen kaç metrekare yalnızlıktasın? Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde İyi misin gerçekten? Bana ondan haber ver *** 17 milyon olsun şehir, boş ver Sen kaç metrekare yalnızlıktasın? Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde İyi misin gerçekten? Bana ondan haber ver *** Karşıdan gördüğünün Bir suret olduğunu Anlıyor insan tanıştığında *** Olduğu gibi değil Olmak istediği gibi Davranıyor insan yalanlarında *** 17 milyon olsun şehir, boş ver Sen kaç metrekare yalnızlıktasın? Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde İyi misin gerçekten? Bana ondan haber ver *** 17 milyon olsun şehir, boş ver Sen kaç metrekare yalnızlıktasın? Oynadığın mutluluk oyunlarını geç bir kalemde İyi misin gerçekten? Bana ondan haber ver *** İyi misin gerçekten? Bana ondan haber ver

Ah Yıllar Şimdi çok uzak bir, bir hatıra Soğuk kış günlerinde ısıtır seni Dönmez gidenler geri dönmez bi' daha Hasret arkadaştır artık kalanlara *** İlk aşk, ilk ayrılık daha dün gibidir Bu yüzden hatırlamak derin bi' hüzündür Dersin ki, bak bizi de çoktan unuttular Oysa yolun başında ne çoktular *** Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar *** O semt, o mahalle, o bizim çocuklar O telaşla aceleyle yuvadan uçuşlar Her şey güzeldir kötü gelmez ki akla Yolda tanışır ya herkes macerasıyla *** Belki fotoğrafta soluyordur bu yüzden Kahve tonunda sarı rengi üzüntüden Dersin ki, bak bizi de çoktan unuttular Oysa yolun başında ne çoktular *** Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar *** Ah yıllar, yıllar (yıllar) Ah yıllar, yıllar Ah yıllar, yıllar (yıllar) Ah yıllar, yıllar

Alem Güzel Gözlerine bakınca yüreğim kanatlanır Ellerini tutunca sevgimiz alevlenir Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında Sen benim ruh eşimsin kanımsın damarımda *** Ne kadar güzel Sevip sevilmek bu yeryüzünde Bir de korusak Sevgimizi melekleriyle *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Sevdiğinin yanında bu dünya cennet olur Dertleri unutulur bu hayat sonsuz olur Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında Sen benim ruh eşimsin kanımsın damarımda *** Ne kadar güzel Sevip sevilmek bu yeryüzünde Bir de korusak Sevgimizi melekleriyle *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde *** Âlem güzel, hayat güzel Sevenlerin gözlerinde Bu sevgimiz destan olur Gezsin dillerde

Askersin Her hikâye bir ayrılıkla başlar Buna üzülme, sıkı sıkı sarıl ona hatta Ne bir hatıra ne memleket kalır insana Aşk doğurur aşk büyütür vallaha, askersin sonra *** Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman *** Her garibin, her yalnızın koynunda Bi' hasret var ki aşktan haber bekler aslında Bi' memleket türküsü sızlar yıldızlar altında Herkes uyur ah, aşk nöbette şuracığımda *** Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman *** Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah Gönül bülbülünü susturmadan gel, gel, gel amman amman

Gül Rengi Havasından suyundan aşk damlayan Yarim var gül renginde Dünyaları verseler kar etmez Olmaz ki sen denginde *** Havasından suyundan aşk damlayan Yarim var gül renginde Dünyaları verseler kar etmez Olmaz ki sen denginde *** Aşkıdır ruhumda yankılanan Duyduğum her seste O can ki sevdası sonsuzumdur Aldığım her nefeste *** Son aşkım ilk yarim can bildiğim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle böldüğümde Ömrümü verdiğimsin *** Son aşkım ilk yarim can bildiğim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle böldüğümde Ömrümü verdiğimsin *** Havasından suyundan aşk damlayan Yarim var gül renginde Dünyaları verseler kar etmez Olmaz ki sen denginde *** Aşkıdır ruhumda yankılanan Duyduğum her seste O can ki sevdası sonsuzumdur Aldığım her nefeste *** Son aşkım ilk yarim can bildiğim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle böldüğümde Ömrümü verdiğimsin *** Son aşkım ilk yarim can bildiğim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle böldüğümde Ömrümü verdiğimsin Ömrümü verdiğimsin

Islak İmza Bu benim sevdam Sen olmasan bile Gün geçmiyor ki Adını yad etmeden Eyvah demeden, of demeden Hiçbir şey beklemeden *** Kimseyi koyamam yerine Orası hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak *** Kimseyi koyamam yerine Orası hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak *** Sevdim sana rağmen Hiç vazgeçmedim (vazgeçmedim) *** Bu hüzün bu mutluluk İnan ki kusursuz bir bütün Sen gel demeden sana gelmeden Şikayetim yok yük benim yüküm *** Kimseyi koyamam yerine Orası hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak *** Kimseyi koyamam yerine Orası hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak *** Kimseyi koyamam yerine Orası hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak

Kalpten Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek Göz göze konuşana dek seveceğim *** Öyle kolay değil ki Aşkla atan bi' kalbi yok saymak Güzel günlerimiz oldu Gülücüklerimiz oldu *** En çok senden anılar biriktirdim, hep aşka dair "Sen gidersin, aşk kalır" diyor bi' şair Anılar biriktirdim, hep aşka dair "Sen gidersin, aşk kalır" diyor bi' şair *** Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek Göz göze konuşana dek seveceğim Yıllar da sürebilir, mutsuz da geçebilir Kalpten istenen her şey ayağına serilir *** Öyle kolay değil ki Aşkla atan bi' kalbi yok saymak Güzel günlerimiz oldu Gülücüklerimiz oldu *** En çok senden anılar biriktirdim, hep aşka dair "Sen gidersin, aşk kalır" diyor bi' şair Anılar biriktirdim, hep aşka dair "Sen gidersin, aşk kalır" diyor bi' şair *** Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek Göz göze konuşana dek seveceğim Yıllar da sürebilir, mutsuz da geçebilir Kalpten istenen her şey ayağına serilir *** Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek Göz göze konuşana dek seveceğim Yıllar da sürebilir, mutsuz da geçebilir Kalpten istenen her şey ayağına serilir

Kiraz Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler Koşmak ister gönül anılara Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver Hadi sarılalım birlikte yarınlara *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Ayrıldık ayrılalı Dünyam siyah ve beyaz Geçti ömrün baharı Bu yaz da olmaz kiraz *** Düştü yüzüm, sensiz gülmüyor cümleler Koşmak ister gönül anılara Olan oldu artık, suçlu kimse boş ver Hadi sarılalım birlikte yarınlara *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına *** Senden vazgeçmek mi, düşman başına Bir ömür geçse de düştüm peşine Aşık sevmek ister, bakmaz kaşına Genç ol ya da gir 180 yaşına