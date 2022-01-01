Leyla Mecnun Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Leyla Mecnun
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Unuttum bu gece yalanlarını
Umutsuz senle anılarımız
Düşündüm sensiz yarınlarımı
Bulamadım bi' çare ben bu hâle
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim (ah)
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir (hadi)
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir