Mustafa Ceceli

Limon Çiçekleri (Orjinal Mix) Uzakta çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz bir şehir Ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen bereketini bolluğunu Örtsen üzerimize *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi *** Tenhada kuytuda ücrada Tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen Börtüm böceğim bitki örtüm Olacak duam olsan amin desem hamd etsem Toprağına kök salsam Senle nihayet bulsa ömrüm *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi

Limon Çiçekleri Uzakta çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz bir şehir Ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen bereketini bolluğunu Örtsen üzerimize *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi *** Tenhada kuytuda ücrada Tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen Börtüm böceğim bitki örtüm Olacak duam olsan amin desem hamd etsem Toprağına kök salsam Senle nihayet bulsa ömrüm *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi

Limon Çiçekleri (Limon Mix) Uzakta çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz bir şehir Ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen bereketini bolluğunu Örtsen üzerimize *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi *** Tenhada kuytuda ücrada Tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen Börtüm böceğim bitki örtüm Olacak duam olsan amin desem hamd etsem Toprağına kök salsam Senle nihayet bulsa ömrüm *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi

Limon Çiçekleri (Turuncu Mix) Uzakta çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz bir şehir Ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen bereketini bolluğunu Örtsen üzerimize *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi *** Tenhada kuytuda ücrada Tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen Börtüm böceğim bitki örtüm Olacak duam olsan amin desem hamd etsem Toprağına kök salsam Senle nihayet bulsa ömrüm *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi