Mustafa Ceceli

Limon Çiçekleri (Orjinal) Uzakta çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz bir şehir Ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen bereketini bolluğunu Örtsen üzerimize *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi *** Tenhada kuytuda ücrada Tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen Börtüm böceğim bitki örtüm Olacak duam olsan amin desem hamd etsem Toprağına kök salsam Senle nihayet bulsa ömrüm *** Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin Öperken içsem ağzının çiçek balını Günahını boynuma seni koynuma alsam Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan Ben görmedim böyle alımı çalımı *** Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi elver ya Rabbi

Bekle Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de Bekle, hatırla bizi dar günlerinde Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olurmu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes edermiyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Bekle, sıcacık bir haziran sabahında Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olur mu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes eder miyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün...

Neme Lazım Ben saramam seni hemencecik, düşünmem lazım Bi' tekinsiz gölge gözünde, ah, neme lazım Vesvese belki, bilemiyorum, diyemiyorum, ah, diyemiyorum Anlayıver kendiliğinden, korkuyorum kızcağızım *** Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin *** Ben de senin gibi nihayet insan evladıyım Sabırlıyım, kötü değilim ama bozuldu ayarım Hiç istemem ama insan bu, çıkıveriyor şirazeden Kendine benzemiyor o zaman, şeytana dönüyor bazen *** Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin *** Aman aman, aman aman, aman ha acıtma beni Her yaralı bilir, unutma, intikam yeminini *** Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin Ama oyun oynama benle, yanabilirsin

Bana Uyar Görünen köy klavuz istemiyor malum Sen güç seviyorsun, bana sen lazım Tek bi' doğru var senin için, o da kendi doğrun O kadar eminsin ki deli ediyor en ufak itirazım *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı? *** An geliyor beni de kör kuyulara çekiyorsun Çözüm değil sadece kazanmak istiyorsun Kendimi bi' savaş alanında dövüşürken yakalıyorum Ne yapıp edip beni bile bi' canavara dönüştürebiliyorsun *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı? *** Bana uyar, uyar bana Hepsi bunların Bana uyar, uyar bana Aşk böyle bi' şey, aşığım *** Bana uyar, bana uyar Hepsi bunların Aşk acıya açık çek değil mdir? Bu da benim mal varlığım *** Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı? Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı? Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?

Ben O Değilim Ne kadar kırık gözlerimiz Ne çok hüzün sözlerimiz Nasıl bir yoldan geldiniz Ağır olmalı yükünüz *** Nasıl bir yoldan geldiniz Ağır olmalı yükünüz *** Sevgiliyi mi sevgiyi mi kaybettiniz Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz Kim gibiydi hatırlayıp (hatırlayıp) Benim gibiydi dediniz *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben değilim Ama beni çok şaşırttınız Durun ne olur ağlamayınız Hava soğuk aylardan Şubat Lütfen içeri giriniz *** Hava soğuk aylardan Şubat Lütfen içeri giriniz *** Sevgiliyimi sevgiyimi kaybettiniz Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz Kim gibiydi hatırlayıp Benim gibiydi dediniz *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Sizi bu hallere koyan Ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben olamam *** Hayır ben o değilim Bunlara neden olan o adam Ben değilim

Dön Çoğaldı git gide yokluğun dağ gibi Atılmış üzerime ağ gibi Zaman ilaç değil yanmaya alıştıran Hepsi sönse de yanan Tek bir çıra gibi *** Kim bilir kaç ilkbahar yaz sonbahar kış? Aylar mevsimler derken Seneler sensiz geçti Büyüdü ağaç oldu çoktan Ektiğimiz fidanlar gölgesinde Kaç gün geceyi zor ettik *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Uzayıp giden yollara kitlenmiş gözlerim Tükenmiyor ümit bir olmazı bekliyorum Bulur mu bulur beni de Günün birinde bir mücize? Duayı duaya ekliyorum *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız *** Dön dayanamıyorum artık Dön bu ne çok yalnızlık Çık gel ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız

Gidersen Bitmedi aslında, bitmedi, sadece Ele geçirdik birbirimizi Emin olunca sahipliğimizden Düşürüverdik değerimizi *** Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir Bilinmezdeki etkimizi Kaybederek tazeliyoruz Kendimize olan güvenimizi *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven *** Bi' daha, bir daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz *** Bi' daha, bi' daha Yıkarız, dökeriz Alışır, bağımlı oluruz Acıyı aşk zannederiz

Hastalıkta Sağlıkta Şu hercai hayata bir kere geldik Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte öderdik Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım *** Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız *** Şu hercai hayata bir kere geldik Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte verdik Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım *** Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız *** Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız

Kanaryam Bugün bahar geldiği aşikâr Beyazlar açtı Güneş öptü sıcacık yanağımdan Benimle oynaştı *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden de bırakmam *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden de bırakmam *** İçim kıpır kıpır sevinçten Muhabbet doluyum Gökyüzü masmavi, ışıl ışıl Çok mutluyum *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden de bırakmam *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden de bırakmam *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden de bırakmam *** Benim güzel kanaryam Dokunmaya kıyamam Ama bahardan yüz buldum ya Öpmeden, yok, bırakmam

Kendimce Ne sende suç var inan Ne de bende Demir bilyeler gibi ağır attıklarımız içerde *** Ne zor yüklenen Rolleri reddetmek Muhtemelen devşirilmişiz daha ana rahminde *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Ben seni sevdim inan Kendimce Tartamam ne kadarı gerçek Ne kadarı sahte *** Ama bildiğim Canım yanıyor Sığınacak tek yer kendinsin Yani yine iner perde *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Nasıl tuzağa düşmüşüz? Oyuna gelmişiz meğer Zamanı ziyan etmişiz, ah Bu kaybın adı da kader *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz

Söz Veremem Ne güzeliz ne dokunulmaz Gülüşümüz bir, hüznümüz bir Yüzümdeki kıvrımlar sanki Ellerinin gölgesidir *** Bir sonu var bilirsin sen de bilirsin Her şey sürdüğü yere dek Marifet her şeyi bilirken Sevebilmek bilmezden gelerek *** Yani yarına yalnız da uyanırız Belki de kim bilir Ben bugüne böylesi hayransam Seni hesapsızca sevdim diyedir *** Söz veremem, hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Bir sonu var bilirsin, sen de bilirsin Her şey sürdüğü yere dek Marifet her şeyi bilirken Sevebilmek bilmezden gelerek *** Yani yarına yalnız da uyanırız Belki de kim bilir Ben bugüne böylesi hayransam Seni hesapsızca sevdim diyedir *** Söz veremem hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Söz veremem sana belki Zamanla mahkûmuz her şey gibi Ama her ne olsa Sen yüzünü bana çevir *** Söz veremem hayat bozar bizi Belki bir gün ayrı yazar Ama nerde olsan Kokun gelir kalbe sızar *** Söz veremem sana belki Zamanla mahkûmuz her şey gibi Ama her ne olsa Sen yüzünü bana çevir

Tenlerin Seçimi Ne telefona gidiyor elim Ne farkındayım günün güneşin Her yanım nazlı gülüşün, gül yüzün Görmez oldum senden başka Hiçbir şeyi iki gözüm *** Ki ben *** Ne yol ne iz bilmiyorum Sanki liseliyim, toyum Seviyorum sonunda itiraf ediyorum O kadar temiz ve sahi Öpmeye bile kıyamıyorum *** Ki ben *** Neredeyse inanmazdım Aşk tenlerin seçimiydi Geçici ateşydi *** Gelip vurdu tam hedeften Bu saatten sonra olacak iş miydi? *** İnansaydım yanar mıydım? Kalır mıydım savunmasız, çaresiz çocuk gibi Tatmasaydım o zamanda Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi *** Ne yol ne iz bilmiyorum Sanki liseliyim, toyum Seviyorum sonunda itiraf ediyorum O kadar temiz ve sahi Öpmeye bile kıyamıyorum *** Ki ben *** Neredeyse inanmazdım Aşk tenlerin seçimiydi Geçici ateşiydi *** Gelip vurdu tam hedeften Bu saatten sonra olacak iş miydi? *** İnansaydım yanar mıydım? Kalır mıyıdım savunmasız çaresiz çocuk gibi? Tatmasaydım o zaman da Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi? *** İnansaydım yanar mıydım? Kalır mıydım savunmasız, çaresiz, çocuk gibi? Tatmasaydım o zaman da Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi?