Zincirimi Kırdı Aşk Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Zincirimi Kırdı Aşk
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Ne kadar güzelsin
Doyamam bakmalara
Sen benim her şeyimsin
Sığdıramam sayfalara
Yaz yaz kalemim tükenir
***
Ne kadar narinsin
Kıyamam dokunmaya
Ne güzel gözlerin var
Güneşte çalar elaya
Bak bak nefesim tükenir
***
Hayal değil bu, hayatın ta kendisi
Aşkımız şimdiden aşkların efendisi
***
Maşallah diyelim nazarlar değmesin
İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin
Maşallah diyelim nazarlar değmesin
Bugünü yaşa yarını hayal et
Çünkü hep benimlesin
-
Senin adınla uyandım Bu Sabah
Varlığına Teşekkür Ederim
Senin Adınla Uyandım Bu Sabah
Varlığına Teşekkür Ederim
***
İyi Günde Sen Kötü Günde Sen
Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen
Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız
Ruhuma Hapsettim Adını
***
İyi Ki Hayatımdasın
Sensiz Kimler Anlasın
Attığım Her Adımdasın
Sol Yanımsın
***
İyi ki Hayatımdasın
Sensiz Kimler Anlasın
Attığım Her Adımdasın
Sol Yanımsın
***
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
***
Senin adınla uyandım Bu Sabah
Varlığına Teşekkür Ederim
Senin Adınla Uyandım Bu Sabah
Varlığına Teşekkür Ederim
***
İyi Günde Sen Kötü Günde Sen
Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen
Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız
Ruhuma Hapsettim Adını
***
İyi Ki Hayatımdasın
Sensiz Kimler Anlasın
Attığım Her Adımdasın
Sol Yanımsın
***
İyi ki Hayatımdasın
Sensiz Kimler Anlasın
Attığım Her Adımdasın
Sol Yanımsın
***
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
***
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime
Şükürler Olsun Sevdiğim
***
Teşekkürler Sevdiğim
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