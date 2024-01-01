Mustafa Ceceli

Mavi Mavi Ft Sinan Ceceli Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özledimdi Yanıp durdu bağrımda *** Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım *** Mutluluğu ararken Birden ona rastladım *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri? *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri?

O La La Ft Sinan Ceceli Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burada *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la

Sezon Sonu Ft Sinan Ceceli Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum *** Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın Büyük yazıyorum, seneye de okursun *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi

Doldur Meyhaneci Ft Sinan Ceceli Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin İçelim arkadaş benim derdim çok İçelim arkadaş derdime çare yok İçelim arkadaş bu gün keyfim yok İçelim arkadaş tadım tuzum yok Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin

Of Ft Sinan Ceceli Hiç kimseyi sevemedim, senden hiç vazgeçemedim Senelerce bekledim, kaybetmekmiş kaderim Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of

Tanrım Ft Sinan Ceceli Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Korkardım, aşkın adı geçince Yıllardır hep kaçardım, aşık olmaktan Bir anda, oldu olmaz dediğim her şey Bilseydim, seni böyle sevmezdim *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Allah'ım duy beni, yeter kurtar beni Anladım her şey yalan Gözünü kırpmadan, bitirdi aşk beni Dayan yüreğim, dayan *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun

O La La Halil Vergin Remix Ft Sinan Ceceli Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la

Aşığız Ft Sinan Ceceli Kapısına Dayandım Açmadı Gitti Bir Bardak Su Istedim Vermedi Gitti Nedir Bu Senin Nazın Niyazın Bilmem Ben Seni Almadan Şurdan Şuraya Gitmem Sevgi'yi Sen 5 Harften Ibaret Mi Sandın *** Aşk Yaşanırda Bir Ömre Sığar Mı Sandın Benim Niyetim Ciddi Anlıyor Musun Gel Gel Gel Bu Iş Burada Bitsin *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi *** Kapısına Dayandım Açmadı Gitti Bir Bardak Su Istedim Vermedi Gitti Nedir Bu Senin Nazın Niyazın Bilmem Ben Seni Almadan Şurdan Şuraya Gitmem Sevgi'yi Sen 5 Harften Ibaret Mi Sandın *** Aşk Yaşanırda Bir Ömre Sığar Mı Sandın Benim Niyetim Ciddi Anlıyor Musun Gel Gel Gel Bu Iş Burada Bitsin *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi *** Haydi Kaldır Ayağa Bütün Herkesi Oyna Kafana Göre Takma Kimseyi Bize Eğlenmek Için Sebepmi Lazım Aşığız Aşığız Deliler Gibi