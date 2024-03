Mustafa Ceceli

Merdo Ft Yiğit Mahzuni Sana bir gün olsun gülmedi hayat Kaderi berbat Merdo Merdo Burası gurbet, burası gurbet Kaderi berbat Merdo Merdo Burası gurbet, burası gurbet *** Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi? *** Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi? *** Mahsuni yanıyor Derdo bitti baharım Bahar ayları Merdo Merdo Soldu bağlarım yeşil bağlarım Bahar ayları Merdo Merdo Soldu bağlarım yeşil bağlarım *** Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi? *** Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi? *** Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? Söylemedim mi?

Dargın Mahkum Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Mapushane içinde Minderim kana battı Minderim kana battı *** Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır *** Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti *** Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar *** Yahu deli miyim Yok ölü müyüm Yahu deli miyim Yok ölü müyüm *** Parlayan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı?

Sarhoş Karlı dağlar kara bulut içinde Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş Sevdalı yolcular umut içinde Hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş *** Hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş *** Bahar gelmiş Nurhak dağı otlanmış Bizim evde bayram günü kutlanmış Obalar dağılmış dostlar yadlanmış Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş *** Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş *** Mahzuni yıldızım aylar içinde Bağlanmışım Zülfü yaylar içinde Yüzemez Yunus'lar çaylar içinde Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş *** Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş *** Han sarhoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş

Deli Miyim Ben Ağla gözüm ağla Dağlar karalı bugün Çağla yaşım çağla Gönlüm yaralı bugün Kar yağmış saçlarıma Ömrüm boralı bugün hey can Aklım nereli bugün hayran? Deli miyim ben? Ömrüm boralı bugün hey can Aklım nereli bugün hayran? Deli miyim ben? Ellerin bahçesinde gülden banane canım Bir gün için ağlarsın elden sanane canım Ben bu yoldan dönersem Lanet dönene canım hey can Ömrüm önüne sonuna gurban Deli miyim ben? Lanet dönene canım hey can Ömrüm önüne sonuna gurban Deli miyim ben? Mahzuni ak diyerek yandı gel hele canım Kaşına bir güvercin kondu gel hele canım Ağustos'ta gönlümü dondu gel hele canım hey can Düştüm dünya yoluna gurban deli miyim ben? Dondu gel hele canım hey can Düştüm dünya yoluna gurban Deli miyim ben? Dondu gel hele canım hey can Düştüm dünya yoluna gurban Deli miyim ben?

Mevlam Gül Diyerek Mevlam gül diyerek İki göz vermiş iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı Ağlamasam mı ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı Bilmem çağlasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı Milletin sırtından doyan doyana doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yigit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Mahzuni Şerif'im dindir acını dindir acını Bazen acılardan al ilacını al ilacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı Bilmem boylasam mı Pir Sultanlar gibi dar ağacını Pir Sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı

Kanadı Değdi Sevdaya Kanadım değdi sevdaya Kanadım değdi sevdaya Kondum, kondum, uçamadım Aşk şarabın doya doya Yandım, yandım, içemedim Yandım da içemedim ** Oy, tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateş bir kaledir Var varabilir isen Var varabilir isen ** İçmişim, sarhoşum dünden İçmişim, sarhoşum dünden Bayram ederim bugünden Aşıkların köprüsünden Döndüm, döndüm, de geçemedim Döndüm de geçemedim ** Oy, tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateş bir kaledir Var varabilir isen Var varabilir isen ** Yan Mahzuni sinesine Yan Mahzuni sinesine Bugün bana n'oldu yine? Düştüm güzeller içine Kendi kendim seçemedim Kendimi seçemedim ** Oy, tabip, şu yarayı Sar sarabilir isen Sevda ateş bir kaledir Var varabilir isen Var varabilir isen

Dumanlı Dumanlı Vay göresim geldi Berçenek seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar davulları dizgin dol'olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Mahzuni Şerif'im oy beni beni Hanı ya ikrarsız ikrarın hani Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler

Zevzek Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım? İçip de ağlamayı derman bilirsin canım Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi? Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi? Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım? Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım? Belinde barabellom kimi kurtardın canım? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin

Zalım Dünya zalımlar dünyası Giden zalım gelen zalım İnsanlığın yüz karası Hayvan gibi ölen zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Almış ele arsızlığı Baştan başa yersizliği Bilmem neden hırsızlığı? Bilmem neden hırsızlığı? Yapan değil bilen zalım *** Zalım zalım meyhaneler Sarhoş olur divaneler Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Ben insanlar dargınıyım Dertlilerin yorgunuyum Sanki felek vurgunuyum Sanki felek vurgunuyum Bu halıma gülen zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Sevmem dünya muradını Görenler görmüş tadını Mahzuni'nin ganadını Mahzuni'nin ganadını Kırıp kırıp yolan zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım

İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım Ft Ahmet Aslan İşte gidiyorum çeşm-i siyahım İşte gidiyorum çeşm-i siyahım Önümüze dağlar sıralansa da sıralansa da *** Sermayem derdimdir servetim ahım Karardıkça bahtım karalansa da Sermayem derdimdir servetim ahım Karardıkça bahtım karalansa da *** Hayli dolaşayım yüce dağlarda Hayli dolaşayım yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ile zarda ah ile zarda *** Ötmek istiyorum viran bağlarda Ayağıma cennet kiralansa da Ötmek istiyorum viran bağlarda Ayağıma cennet kiralansa da *** Bağladım canımı zülfün teline Bağladım canımı zülfün teline Sen beni bıraktın elin diline elin diline *** Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervanın elinde parelense de Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervanın elinde parelense de

Sarhoşum Dünyada Sarhoşum dünyada sevdiğim Meyhoş geziyorum yar Kadehimi doldur da bari Eller bizi duymasın yar Ağlamış aşıklar yıllarca Yüzün görememiş dost Canım bu perdeyi kaldır bari bari Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın yar Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın yar *** Yüreğim fırgatta oy gurban İki gözlerim kanda yar Canım cenderede ey can Hallerim yamanda dost Bir kırık tekneyim ey can Ulu ummanlarda dost Döndürüp durma gel daldır bari bari Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost *** Mahzuni'yim vardım gurban Birgün ulu çarşıya dost Düşündüm dünyanın yükünü Kimler çekip taşıya dost Hasta düşmüş kollarımı kırıp Şöyle geçip karşıya dost Bana gülme beni öldür bari bari Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost *** Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost Canım gülüm dostum Eller bizi duymasın dost

Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu Bu yıl benim yeşil bağım kurudu Dolu vurdu yapraklarım çürüdü Bu yıl benim yeşil bağım kurudu Dolu vurdu yapraklarım çürüdü Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatar ağlarım Yatar ağlarım Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatar ağlarım Yatar ağlarım Benim ile lokma yiyip içenler Gölgemin altında konup göçenler Benim ile lokma yiyip içenler Gölgemin altında konup göçenler Sizi zalim dar günümde kaçanlar Ben kendi kendime çatar ağlarım Çatar ağlarım Sizi zalim dar günümde kaçanlar Ben kendi kendime çatar ağlarım Çatar ağlarım Mahzuni Şerif'im budur ahvalım Zamane bozulmuş insanlar zalım Mahzuni Şerif'im budur ahvalim Zamane bozulmuş insanlar zalım Kıyamete kadar gider bu halım Sabır edip matem tutar ağlarım Tutar ağlarım Kıyamete kadar gider bu halım Sabır edip matem tutar ağlarım Tutar ağlarım

Sofu Baba Gücenme hey sofu baba Gücenme hey sofu baba Biz aşığız kör değiliz Ver bir selam al merhaba İkiliğe yar değiliz Ver bir selam al merhaba İkiliğe yar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Adem olan adem sever Adem olan adem sever Adalete boyun eğer Kul hakkı dünyayı değer Biz cana kıyar değiliz Kul hakkı dünyayı değer Biz cana kıyar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Gider Kul Mahzuni gider Gider Kul Mahzuni gider Gidip dostu tavaf eder Benim bildiğim bu kadar Cahile uyar değiliz Benim bildiğim bu kadar Cahile uyar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı Oh oh oh oh meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gören derviş seven hacı Hudey hudey hür aşkına Yol verin gitsin şaşkına Adaletsiz padişahın Canavar girsin köşküne Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar kabe misali Gelen derviş giden hacı

Oy Babo Oy Elim kolum kelepçeli Oy babo oy oy Koltuk yumuşak aga deli Vay babo vay vay *** İnsan ol bilime eğil İnsan gibi her şeyi bil Rezil olan şehir değil Köy babo köy köy *** Cehalet aklım uçurdu Beni yerlere geçirdi Muhtar anamı kaçırdı Duy babo duy duy *** Bu yol böyle gide gide Yerimiz yoktur dünyada Kimi hoca kimi dede Say babo say say *** Yıkılacak yanlış giden Bu işin nedeni neden İnsanlığı insan eden Huy babo huy huy *** Gel Mahzuni çağlayalım Yönü dosta bağlayalım Dövdün bari ağlayayım Oy babo oy oy

Boşu Boşuna Tanrım bana ömür vermiş Vücuduma bir can girmiş Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna İsa Meryem'e mi kalmış Musa asadan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna, boşu boşuna Su akar deryaya varır Deryadan mayi çıkarır Gökyüzünde yağmur olur Damlaları boşu boşuna Boşu boşuna, boşu boşuna Su akar deryaya varır Deryadan mayi çıkarır Gökyüzünde yağmur olur Damlaları boşu boşuna Boşu boşuna, boşu boşuna İsa Meryem'e mi kalmış Musa asadan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna, boşu boşuna Tanrım bana ömür vermiş Vücuduma bir can girmiş Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna