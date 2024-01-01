Mustafa Ceceli

Duydum ki, biri yar olmuş sana Aşkın zehrolmuş bana Sevdan cehennem kalbin mesken oldu ama Ömrüm deme ona *** Yandım, yandım, yandım Allahım Beni sana küstüren kadere ahdım Yıllar, yollar kaybım oldular İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah *** Duydum ki, biri yar olmuş sana Aşkın zehrolmuş bana Sevdan cehennem kalbin mesken oldu ama Ömrüm deme ona *** Yandım, yandım, yandım Allahım Beni sana küstüren kadere ahdım Yıllar, yollar kaybım oldular İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah *** Yandım, yandım, yandım Allahım Beni sana küstüren kadere ahdım Yıllar, yollar kaybım oldular İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah