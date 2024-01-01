Mustafa Ceceli

Ne Haber Aşktan Aç kalbini ben geldim Sıkı sıkı tut bırakma Zar zor yıktım duvarlarımı Kıymetini bil uzatma *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan *** Gözlerinin arkasını Sözlerinin alt yazısını Kalp diline çevirdim çoktan Okudum öz Türkçe acısını *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan

Simsiyah Aklıma geldikçe senin gözlerin Kimse bilmez seni nasıl özledim Sanma sakın yoldan geri dönerim Söyle seni nerde bulabilirim *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme Kalbim yeter daha fazla üzülme Su değse de baştan aşağı tenime Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Şöyle biraz uzansam bir kuytuya Düşman oldum sanki ben bu uykuya Hiç görünmez oldum senin uğruna Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden Simsiyahım farkım yok hiç geceden...

Geçti O Günler Geçti o günler, acıttı geçti Sonunu boşver, başı güzeldi Uzun bir yoldu, haliyle yordu Pişmanlığım yok, bize değerdi Varsa ki suçlu bence gururdu Şikayetim yok, bize değerdi *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda? Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Geçti o günler, acıttı geçti Sonunu boşver, başı güzeldi Uzun bir yoldu, haliyle yordu Pişmanlığım yok, bize değerdi Varsa ki suçlu bence gururdu Şikayetim yok, bize değerdi *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla *** Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda? Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama *** Gönül olduk, sevmedik zorla Öğrendik aşkı, kırıla kırıla Hazin bir sonduk, gün ortasında Sen unutsan da unutmam asla

Vurulmuşum (Azerice Versiyon) O yangının kalbimde benim Ebedi yanar bir türlü sönmedi O sönmeyip terketti diye Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim *** Gözlerim onu görüyor Yüreğim ona ölür, ona ölür Onu ne zaman unutur Unutursa yok olur *** Vurulmuşum bir yara Gözü kaşı kapkara Son kez görsem bir defa Ben ölürüm onu yaşatırım *** Ben sarılmışım boş yere Tutunurdum sevgiye Çok az kaldı düşmeme Ben kime bir daha inanırım Çok az kaldı düşmeme *** Bu acıya nasıl dayanırım O yangının kalbimde benim Ebedi yanar bir türlü sönmedi O sönmeyip terketti diye *** Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim Gözlerim onu görüyor Yüreğim ona ölür, ona ölür Onu ne zaman unutur *** Unutursa yok olur Vurulmuşum bir yara Gözü kaşı kapkara Son kez görsem bir defa *** Ben ölürüm onu yaşatırım Ben sarılmışım boş yere Tutunurdum sevgiye Çok az kaldı düşmeme Ben kime bir daha inanırım Çok az kaldı düşmeme *** Bu acıya nasıl dayanırım Sarılmışım boş yere Tutunurdum sevgiye Başka şarkı dinleme Şarkıları bile kıskanrım