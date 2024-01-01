Simsiyah Şarkı Sözleri
Mustafa Ceceli Simsiyah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Simsiyah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Simsiyah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aç kalbini ben geldim
Sıkı sıkı tut bırakma
Zar zor yıktım duvarlarımı
Kıymetini bil uzatma
***
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı gir içeri
Gör parklarımı bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Gözlerinin arkasını
Sözlerinin alt yazısını
Kalp diline çevirdim çoktan
Okudum öz Türkçe acısını
***
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı gir içeri
Gör parklarımı bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
-
Aklıma geldikçe senin gözlerin
Kimse bilmez seni nasıl özledim
Sanma sakın yoldan geri dönerim
Söyle seni nerde bulabilirim
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme
Kalbim yeter daha fazla üzülme
Su değse de baştan aşağı tenime
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Şöyle biraz uzansam bir kuytuya
Düşman oldum sanki ben bu uykuya
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden...
-
Geçti o günler, acıttı geçti
Sonunu boşver, başı güzeldi
Uzun bir yoldu, haliyle yordu
Pişmanlığım yok, bize değerdi
Varsa ki suçlu bence gururdu
Şikayetim yok, bize değerdi
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda?
Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Geçti o günler, acıttı geçti
Sonunu boşver, başı güzeldi
Uzun bir yoldu, haliyle yordu
Pişmanlığım yok, bize değerdi
Varsa ki suçlu bence gururdu
Şikayetim yok, bize değerdi
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
***
Aklımıza gelir miydi böyle bir elveda?
Ah, ah, söyleseler gülerdik, ağladık ama
***
Gönül olduk, sevmedik zorla
Öğrendik aşkı, kırıla kırıla
Hazin bir sonduk, gün ortasında
Sen unutsan da unutmam asla
-
O yangının kalbimde benim
Ebedi yanar bir türlü sönmedi
O sönmeyip terketti diye
Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim
***
Gözlerim onu görüyor
Yüreğim ona ölür, ona ölür
Onu ne zaman unutur
Unutursa yok olur
***
Vurulmuşum bir yara
Gözü kaşı kapkara
Son kez görsem bir defa
Ben ölürüm onu yaşatırım
***
Ben sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Çok az kaldı düşmeme
Ben kime bir daha inanırım
Çok az kaldı düşmeme
***
Bu acıya nasıl dayanırım
O yangının kalbimde benim
Ebedi yanar bir türlü sönmedi
O sönmeyip terketti diye
***
Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim
Gözlerim onu görüyor
Yüreğim ona ölür, ona ölür
Onu ne zaman unutur
***
Unutursa yok olur
Vurulmuşum bir yara
Gözü kaşı kapkara
Son kez görsem bir defa
***
Ben ölürüm onu yaşatırım
Ben sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Çok az kaldı düşmeme
Ben kime bir daha inanırım
Çok az kaldı düşmeme
***
Bu acıya nasıl dayanırım
Sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Başka şarkı dinleme
Şarkıları bile kıskanrım
-
O yangının kalbimde benim
Ebedi yanar bir türlü sönmedi
O sönmeyip terketti diye
Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim
***
Gözlerim onu görüyor
Yüreğim ona ölür, ona ölür
Onu ne zaman unutur
Unutursa yok olur
***
Vurulmuşum bir yara
Gözü kaşı kapkara
Son kez görsem bir defa
Ben ölürüm onu yaşatırım
***
Ben sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Çok az kaldı düşmeme
Ben kime bir daha inanırım
Çok az kaldı düşmeme
***
Bu acıya nasıl dayanırım
O yangının kalbimde benim
Ebedi yanar bir türlü sönmedi
O sönmeyip terketti diye
***
Deli diyorlar bana inan onsuz deliyim
Gözlerim onu görüyor
Yüreğim ona ölür, ona ölür
Onu ne zaman unutur
***
Unutursa yok olur
Vurulmuşum bir yara
Gözü kaşı kapkara
Son kez görsem bir defa
***
Ben ölürüm onu yaşatırım
Ben sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Çok az kaldı düşmeme
Ben kime bir daha inanırım
Çok az kaldı düşmeme
***
Bu acıya nasıl dayanırım
Sarılmışım boş yere
Tutunurdum sevgiye
Başka şarkı dinleme
Şarkıları bile kıskanrım