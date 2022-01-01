Mustafa Ceceli

Ben saramam seni hemencecik Düşünmem lazım Bir tekinsiz gölge gözünde Ah neme lazım. *** Vesvese belki bilemiyorum Diyemiyorum ah diyemiyorum Anlayıver kendiliğinden Korkuyorum kızcağızım. *** Bu gönül sayfası boş senelerdir Doldurabilirsin. Ama oyun oynama benimle Yanabilirsin. *** Bende senin gibi nihayet İnsan evladıyım Sabırlıyım kötü değilim ama Bozuldu ayarım *** Hiç istemem ama insan bu Çıkıveriyor şirazeden Kendine benzemiyor o zaman Şeytana dönüyor bazen *** Aman aman aman aman aman ha Acıtma beni Her yaralı bilir unutma İntikam iyi mi?

Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de Bekle, hatırla bizi dar günlerinde Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olurmu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes edermiyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Bekle, sıcacık bir haziran sabahında Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp Gamsız günler geceler demlerinde *** Biz gülleri severdik dikenleriyle Koklardık kanayana dek ellerimiz Gül dikensiz olur mu ah etmezdik Bekle bekle hiç pes eder miyiz *** Bir nasihat gibi bu sancılı hasret Miyadını doldurup biter bir gün Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün *** Karanlık aydınlığa kavuşur elbet Siz o gün bayramı kutlamayı görün...