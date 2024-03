Mustafa Ceceli

Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle, n'olursun yeter *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle *** Gittin gideli, of Gittin gideli, of *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle, n'olursun yeter