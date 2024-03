Mustafa Ceceli

Sen ... Aşkı şahikasın Teksin harikasın Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın Ben ... Canana kul köle Ruhum bir çöle Ebedi hapsedilmiş Unutulmuş biçareyim Ben bir değil bin kere Yanmışım sana ben *** Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Rüyaları hep sana yormuşum Gel de bul beni Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni *** Sen ... Aşkı şahikasın Teksin harikasın Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın Ben ... Canana kul köle Ruhum bir çöle Ebedi hapsedilmiş Unutulmuş biçareyim Ben ... bir değil bin kere Yanmışım sana ben *** Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkna yor beni Rüyaları hep sana yormuşum Gel de bul beni Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni *** Oooooof oooooooof Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni