Mustafa Ceceli

Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor Kendime zor geldim, elini kalbine koy *** Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Ellerin kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken Içime dert oluyor Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken Kışımız sert oluyor *** Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor Kendime zor geldim, elini kalbine koy *** Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Ellerin kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken Içime dert oluyor Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken Kışımız sert oluyor *** Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Ellerin kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken Içime dert oluyor Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken Kışımız sert oluyor