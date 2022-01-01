Rüyalara Sor Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Rüyalara Sor
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Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu
Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur
Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor
Kendime zor geldim, elini kalbine koy
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor
***
Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu
Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur
Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor
Kendime zor geldim, elini kalbine koy
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor