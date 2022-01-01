Mustafa Ceceli

Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden, aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler *** Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler *** Unutuldu tüm bilinenler (oooff yeniden gel) Gel parçalansın bütün doğrularım Ben hayalimde sadece seni kurgularım Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım Benim kaygılarım var Acılarım (oooff) Tükenmeyen ayrılık sancıları Zamanla demir aldı gönlümün yolcuları (oooff) *** Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler *** Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler *** Unutuldu tüm bilinenler (oooff yeniden gel) Gel parçalansın bütün doğrularım Ben hayalimde sadece seni kurgularım Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım Benim kaygılarım var Acılarım (oooff) Tükenmeyen ayrılık sancıları Zamanla demir aldı gönlümün yolcuları (oooff) *** Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler *** Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden İnandığım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler Saçma sapan (saçma sapan)