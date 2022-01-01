Saçma Sapan Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Saçma Sapan
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Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden, aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
***
Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
***
Unutuldu tüm bilinenler (oooff yeniden gel)
Gel parçalansın bütün doğrularım
Ben hayalimde sadece seni kurgularım
Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım
Benim kaygılarım var
Acılarım (oooff)
Tükenmeyen ayrılık sancıları
Zamanla demir aldı gönlümün yolcuları (oooff)
***
Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
***
Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
***
Unutuldu tüm bilinenler (oooff yeniden gel)
Gel parçalansın bütün doğrularım
Ben hayalimde sadece seni kurgularım
Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım
Benim kaygılarım var
Acılarım (oooff)
Tükenmeyen ayrılık sancıları
Zamanla demir aldı gönlümün yolcuları (oooff)
***
Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
***
Saçma sapan cümlelerden
Hayatımı mahveden gülmelerden
İnandığım bu onca yeminlerden
Elimden kayıp gidenlerden
Ömrümden aldın beni benden
Şimdi haber yok o gemilerden
Gönüldedir gözümde silinenler
Saçma sapan (saçma sapan)