Zaman Beklemez Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Zaman Beklemez
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Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir
Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda baştan ayağa
Çek beni içine orda kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer.
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Belki durup dururken
Yanına gelince
Söylediklerimi anlamsız buldun
***
Oysa vakit yoktu
Ama sen haklıydın
Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Belki tanışmak zor
İyi anlaşmak zor
Peki görüşmek çok mu kolaydı?
***
Çok kısa bir zamanda
Belki biraz da zorla
Bence gayet iyi de anlaştık
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Bana bir söz verdin
Yine gelirim diye
Sen gelmesen bile ben gelirdim
***
Sana bi şarkı yazdım
Söylersin diye
Beni hiç unutmamanı istedim
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
-
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
***
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
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