Mustafa Ceceli

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda baştan ayağa Çek beni içine orda kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer.﻿

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana