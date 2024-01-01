Sensiz Olmaz Ki Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Sensiz Olmaz Ki
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Sensiz olmaz ki sensiz
Sana çok ihtiyacım var canım her solukta
Ne olur anla ne olursun
***
Sensiz olmaz ki sensiz.
Sensiz sevinçlerim solar sonra, ne yaparım ben nolur anla nolursun
***
Sen bilirsin ben halimi anlatamam
***
Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam
***
Göz bebeğim sen benim herşeyimsin sen benim sevgilimsin
***
Inan inan sevmem kendimi hiç bir zaman
***
Senin kadar inan inan aaaaa
***
Sensiz olmaz ki sensiz ben senin gölgen bedenin sen beraberken nolur anla nolursun
***
Sen bilirsin ben halimi anlatamam beni bilirsin ben seni hiç aldatamam
***
Göz bebeğim sen benim herşeyimsin sen benim sevgilimsin
***
Inan inan sevmem kendimi hiç bir zaman senin kadar inan inan aaaaaa
***
Sensiz sevinçlerim solar sonra naparım ben
***
Nolur anla nolursun sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan nolur anla nolursun
***
ölüm bile ayıramaz bizi
ölüm bile
ölüm bile ayıramaz bizi ölüm bile
ölüm bile ayıramaz bizi
ölüm bile ayıramaz bizi