Mustafa Ceceli

Sensiz olmaz ki sensiz Sana çok ihtiyacım var canım her solukta Ne olur anla ne olursun *** Sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar sonra, ne yaparım ben nolur anla nolursun *** Sen bilirsin ben halimi anlatamam *** Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam *** Göz bebeğim sen benim herşeyimsin sen benim sevgilimsin *** Inan inan sevmem kendimi hiç bir zaman *** Senin kadar inan inan aaaaa *** Sensiz olmaz ki sensiz ben senin gölgen bedenin sen beraberken nolur anla nolursun *** Sen bilirsin ben halimi anlatamam beni bilirsin ben seni hiç aldatamam *** Göz bebeğim sen benim herşeyimsin sen benim sevgilimsin *** Inan inan sevmem kendimi hiç bir zaman senin kadar inan inan aaaaaa *** Sensiz sevinçlerim solar sonra naparım ben *** Nolur anla nolursun sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan nolur anla nolursun *** ölüm bile ayıramaz bizi ölüm bile ölüm bile ayıramaz bizi ölüm bile ölüm bile ayıramaz bizi ölüm bile ayıramaz bizi