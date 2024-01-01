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7/24 Dinle Aşk İçin Gelmişiz

Aşk İçin Gelmişiz Şarkı Sözleri

Mustafa Ceceli Aşk İçin Gelmişiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Aşk İçin Gelmişiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İçin Gelmişiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Aşk İçin Gelmişiz

  • Sevdim Seni Mabuduma

  • Sultanım

  • Aşk İçin Gelmişiz

  • Ben Yürürüm Yane Yane

  • Can Ellerinden Gelmişim

  • Derviş Bağrı Taş Gevrek

  • Hepsi Gelir Geçer

  • Kainat’ın Aynasıyım

  • Kar Etmez Ahım

  • Severim Ben Seni

  • Sevgi Baht Olmuş

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