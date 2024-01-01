Mustafa Ceceli

-
Sevgilim, saçlarını tarayıp
Gerdanını okşayıp
Ninniler söyleyip, dizlerimde uyutsam seni
***
Sevgilim, kadere aldanmayıp
Kağıt olup, kalem olup
Mutlulukla bir son bulup
En sonuma yazsam seni
***
Hiç bir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini
En son anımda bile, söylemeliyim sevdiğimi
Hiç bir şeye değişmem, senle geçen günlerimi
En son anımda bile, tutmalıyım ellerini
***
Sevgilim, saçlarını tarayıp
Gerdanını okşayıp
Ninniler söyleyip, dizlerimde uyutsam seni
***
Sevgilim kadere aldanmayıp
Kağıt olup kalem olup
Mutlulukla bir son bulup
En sonuma yazsam seni
***
Hiç bir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini
En son anımda bile, söylemeliyim sevdiğimi
Hiç bir şeye değişmem, senle geçen günlerimi
En son anımda bile, tutmalıyım ellerini
***
Hiç bir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini
En son anımda bile, söylemeliyim sevdiğimi
Hiç bir şeye değişmem, senle geçen günlerimi
En son anımda bile, tutmalıyım ellerini
-
Ele avuca sığmazdı deli gönlüm
Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
Bir deli rüzgar savurdu beni böyle
Bu mutlu tutsak benim altın kafeste
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
Ele avuca sığmazdı deli gönlüm
Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Aklım başka duygularım başka yerde
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
Zincirleri yüreğimin artık sende
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık
Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz
Senden daha acı bir hasret bulunmaz
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
***
İster güneş ol yak beni
Yağmurum ol ağlat beni
acılarla sevinçlerle yaşat beni
-
Senden öncesi
Var elbette
Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez
Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin
Öyle bir iz ki bıraktığın
Kolay silinmez
Senden öncesi
Var elbette
Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez
Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin
Öyle bir iz ki bıraktığın
Kolay silinmez
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman...
***
Şimdi tam hakkıyla bir yas tutma vakti
Zehir zembelek sözleri yutma vakti
İlla pişmanlıktır kederin dili susmazsa
Sığınıp uykulara umuda yatma vakti
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman aman vermez
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman aman vermez
-
Yaralandığımı görmüyor musun?
Düşmanız gibi davranıyorsun
Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?
Gururun arkasına saklanıyorsun
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Yaralandığımı görmüyor musun?
Düşmanız gibi davranıyorsun
Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?
Gururun arkasına saklanıyorsun
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
-
Ölüyor kalbim her gün ağır ağır
Çok sevip de ayrılınca
Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır
Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ
***
Ölüyor kalbim her gün ağır ağır
Çok sevip de ayrılınca
Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır
Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ
***
Dünyanın bütün sabahları
Çekip gitti senle beraber
Kalbimin sokakları
Çıkmaz oldu, n'olursun yeter
***
Dünyanın bütün ışıkları
Söndü gitti senle beraber
Aklımın saatleri
Durdu öyle, n'olursun yeter
***
Ölüyor kalbim her gün ağır ağır
Çok sevip de ayrılınca
Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır
Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ
***
Ölüyor kalbim her gün ağır ağır
Çok sevip de ayrılınca
Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır
Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ
***
Dünyanın bütün sabahları
Çekip gitti senle beraber
Kalbimin sokakları
Çıkmaz oldu, n'olursun yeter
***
Dünyanın bütün ışıkları
Söndü gitti senle beraber
Aklımın saatleri
Durdu öyle
***
Gittin gideli, of
Gittin gideli, of
***
Dünyanın bütün sabahları
Çekip gitti senle beraber
Kalbimin sokakları
Çıkmaz oldu, n'olursun yeter
***
Dünyanın bütün ışıkları
Söndü gitti senle beraber
Aklımın saatleri
Durdu öyle, n'olursun yeter
-
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Es ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
-
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Es ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
-
-
Senin yüzünden ayrılık
Yakalarsa tutar beni
Şevkime, ruhuma eziyet olur
***
Zaten bütün acılar yeni
Çiğnemeden yutar beni
Yanıma yönüme, özüme sözüme türlü meziyet olur
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Senin yüzünden ayrılık
Yakalarsa tutar beni
Şevkime, ruhuma eziyet olur
***
Zaten bütün acılar yeni
Çiğnemeden yutar beni
Yanıma yönüme, özüme sözüme türlü meziyet olur
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
-
Senin yüzünden ayrılık
Yakalarsa tutar beni
Şevkime, ruhuma eziyet olur
***
Zaten bütün acılar yeni
Çiğnemeden yutar beni
Yanıma yönüme, özüme sözüme türlü meziyet olur
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Senin yüzünden ayrılık
Yakalarsa tutar beni
Şevkime, ruhuma eziyet olur
***
Zaten bütün acılar yeni
Çiğnemeden yutar beni
Yanıma yönüme, özüme sözüme türlü meziyet olur
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Belki gülümserim resmine bakıp
Yatabilirim ancak ışıkları yakıp
Daha ne yapmalıyım geri dönmen için ağlamayı bırakıp?
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
***
Son kez söylüyorum sana, dön bana
Sar beni kollarına
Hadi hep beni seveceğini söyle de rahat rahat öleyim yollarına
-
Unutamıyor insan, hatta deniyor defalarca
Daha da boğuluyor sanki aşkın sonsuzluğunda
Beceremiyor insan terkedip gitmeyi
Kalbinden söküp atmayınca
***
Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu hallerin
Hatta hâlâ doluyor o gün baktığın gözlerim
Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerin
Hatta hâlâ tir tir titriyor o gün tuttuğun ellerim
***
Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra
Ben vazgeçmem ölüm olsa
Aklıma artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa
Bırakmam ki dünya dursa
***
Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu hallerin
Hatta hâlâ doluyor o gün baktığın gözlerim
Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerin
Hatta hâlâ tir tir titriyor o gün tuttuğun ellerim
***
Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra
Ben vazgeçmem ölüm olsa
Aklıma artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa
Bırakmam ki dünya dursa
***
Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra
Ben vazgeçmem ölüm olsa
Aklıma artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa
Bırakmam ki dünya dursa
***
Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra
Ben vazgeçmem ölüm olsa
Aklıma artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa
Bırakmam ki dünya dursa
-
Kapandı gözlerin
Ve aktı yaşların
O son bakışına
İndi çatık kaşların
***
Loş bir ışık vurdu
O mahzun hâline
Son pişmanlık duyuldu
Koptu alkışların
***
Oysa oyun olmazdı aşkla
Sözle, bakışlarla, yaşla
***
Yıllar bi' anda bitecek ve aşk bi' yanıp sönecek
Şimdi senin bu sürdüğün de sefa mı?
Hayat bi' gelip gidecek ve aşk bi' gülüp geçecek
Şimdi senin bu çektirdiğin ne, ceza mı?
***
Uzaklaştı ellerin
Koptu bakışların
Artık başkalarına
Dolanacak mı kolların?
***
Bir hıçkırık tutundu
En zalim sözüne
Ve nefesler tutuldu
Söndü ışıkların
***
Oysa oyun olmazdı aşkla
Sözle, bakışlarla, yaşla
***
Yıllar bi' anda bitecek ve aşk bi' yanıp sönecek
Şimdi senin bu sürdüğün de sefa mı?
Hayat bi' gelip gidecek ve aşk bi' gülüp geçecek
Şimdi senin bu çektirdiğin ne, ceza mı?
***
Yıllar bi' anda bitecek ve aşk bi' yanıp sönecek
Şimdi senin bu sürdüğün de sefa mı?
Hayat bi' gelip gidecek ve aşk bi' gülüp geçecek
Şimdi senin bu çektirdiğin ne, ceza mı?