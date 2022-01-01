Söyle Canım Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Söyle Canım
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Kah orada, kah burada
Geçti günler mevsimler
Nerde akşam orda sabah
Gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla
İstersen dönsün Dünya cümbüşlerle çalgılarla.
***
Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Yer yüzünden gökyüzünden benliğimden bir haber
Nerde akşam orda sabah gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla
İstersen dönsün Dünya cümbüşlerle çalgılarla.
***
Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla.