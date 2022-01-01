Mustafa Ceceli

Kah orada, kah burada Geçti günler mevsimler Nerde akşam orda sabah Gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla İstersen dönsün Dünya cümbüşlerle çalgılarla. *** Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yer yüzünden gökyüzünden benliğimden bir haber Nerde akşam orda sabah gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla İstersen dönsün Dünya cümbüşlerle çalgılarla. *** Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla.