Mustafa Ceceli

-
Ey aşk
Döndür hadi onu yolundan
Alma benim yanımdan
Etme beni sağımdan, solumdan, elimden, kolumdan
***
Ey aşk
Ayrılığın farkı yok ölümden
Ne çektiysem dilinden
Etme beni canımdan, ciğerden, yurdumdan, yerimden
***
Arada kaldım yine kederden
Kurtulmak zor deli kaderden
Sen yine de sev, sakın korkma
Bile bile gidenlere rağmen
***
Söz, sana söz aramam
Sakın sen üzülme, kıyamam
Ne kadar sevsem de rengini kalbinin
Kendimi senle boyamam
***
Söz, sana söz aramam
Ama buralarda duramam
Düşerim yollara, yeni şehirlere
Bilirim, kimselere yaramam
***
Ey aşk
Döndür hadi onu yolundan
Alma benim yanımdan
Etme beni sağımdan, solumdan, elimden, kolumdan
***
Ey aşk
Ayrılığın farkı yok ölümden
Ne çektiysem dilinden
Etme beni canımdan, ciğerden, yurdumdan, yerimden
***
Arada kaldım yine kederden
Kurtulmak zor deli kaderden
Sen yine de sev, sakın korkma
Bile bile gidenlere rağmen
***
Söz, sana söz aramam
Sakın üzülme, kıyamam
Ne kadar sevsem de rengini kalbinin
Kendimi senle boyamam
***
Söz, sana söz aramam
Ama buralarda duramam
Düşerim yollara, yeni şehirlere
Bilirim, kimselere yaramam
***
Söz, sana söz aramam
Ama buralarda duramam
Düşerim yollara, yeni şehirlere
Bilirim, kimselere yaramam
-
Ne kadar güzelsin, doyamam bakmalara
Sen benim her şeyimsin sığdıramam sayfalara
Yaz, yaz kalemim tükenir
***
Ne kadar narinsin, kıyamam dokunmaya
Ne güzel gözlerin var, güneşte çalar elaya
Bak, bak nefesim tükenir
***
Hayal değil bu hayatın ta kendisi
Aşkımız şimdiden aşkların efendisi
***
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin
***
Ne kadar güzelsin, doyamam bakmalara
Sen benim her şeyimsin sığdıramam sayfalara
Yaz, yaz kalemim tükenir
***
Ne kadar narinsin kıyamam dokunmaya
Ne güzel gözlerin var, güneşte çalar elaya
Bak, bak nefesim tükenir
***
Hayal değil bu hayatın ta kendisi
Aşkımız şimdiden aşkların efendisi
***
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin
***
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin
Maşallah, diyelim nazarlar değmesin
Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin
-
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
***
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl özlemiştim bir bilsen
Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız
Ruhuma hapsettim adını
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
***
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
***
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl özlemiştim bir bilsen
Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız
Ruhuma hapsettim adını
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Teşekkürler sevdiğim
-
En başa dönmeye hiç gerek yok
Anladım anladım
Giderken bile arkama hiç bakmadım
Bakmadım
***
Nelerden vazgeçtim pişman olmadım
Olmadım
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Korkmadım korkmadım
***
Demedim mi dünya güzeli
Aşk bitince bozulur ezberi
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
En başa dönmeye hiç gerek yok
Anladım anladım
Giderken bile arkama hiç bakmadım
Bakmadım
***
Nelerden vazgeçtim pişman olmadım
Olmadım
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Korkmadım korkmadım
***
Demedim mi dünya güzeli
Aşk bitince bozulur ezberi
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
-
Ne söylersen söyle konu
Her ne olursa olsun
Haklısın, sen haklısın
***
Pardon nerde kalmıştık
Neyse boşver
Ne kadar da tatlısın
Çok tatlısın
***
Yıldız yağmurları gibi
Yağıverdin mahallenin üstüne
Pırıl pırıl yüzün
Yüzün eşlik eder neşene
Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm
***
Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste
Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe
***
Ne söylersen söyle konu
Her ne olursa olsun
Haklısın, sen haklısın
***
Pardon nerde kalmıştık
Neyse boşver
Ne kadar da tatlısın
Çok tatlısın
***
Yıldız yağmurları gibi
Yağıverdin mahallenin üstüne
Pırıl pırıl yüzün
Yüzün eşlik eder neşene
Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm
***
Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste
Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe
-
Dün gibi hatırlarım zorlanmam
Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Her gece hayalin hep karşımda
Uyandığım anda biten bir rüya
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Nasıl olsa bir şekilde seni görücem bir gün
Ya da bitiyor nefesim sonda yine ölücem her gün
Ya bir tek gün bile karşımda bir daha durma
Ya da gelip söz ver bana sen burda
Bu aşk adına
-
Kalemin günahı yok söz bittiyse
Çıksın yerinden göz değdiyse
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Ömrümün devamı yok sen gidersen
O son günüm olsun sensiz gülersem
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
-
Haksızsın, bile bile dinledim hep
Buldun yine bir sebep ayrılmak için
Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür
Silinmiş bir mühür sevdam
***
Yaranamadım ki hiç sana
Kalbim açık yara
İnandım koskoca
Yalana hem de
***
Yine bi' hikâye daha bitti
Gözümün içine baka baka gitti
Kızdım durdum kaderime
Beni acımadan senden etti
***
Bölünür kalbim iki yarıya
Zaman iyi gelmez ki bu yaraya
Savaşsana koca dünyayla
Bi' tek gücün bana mı yetti?
***
Acımadan hâlime sev hadi yerime yine
Yine
***
Haksızsın, bile bile dinledim hep
Buldun yine bir sebep ayrılmak için
Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür
Silinmiş bir mühür sevdam
***
Yaranamadım ki hiç sana
Kalbim açık yara
İnandım koskoca
Yalana hem de
***
Yine bi' hikâye daha bitti
Gözümün içine baka baka gitti
Kızdım durdum kaderime
Beni acımadan senden etti
***
Bölünür kalbim iki yarıya
Zaman iyi gelmez ki bu yaraya
Savaşsana koca dünyayla
Bi' tek gücün bana mı yetti?
***
Acımadan hâlime sev hadi yerime yine
Yine
-
Seni benden alamazlar
Fırtınada kalamazlar
Canım canım gülüm
En kıymetlim
***
Beni sensiz bulamazlar
Kuşlar bile uğramazlar
Canım canım gülüm
En kıymetlim
***
Akşamlar ve sabahlar
Benim için hep aynılar
Bakamam ki ne gerek var
Niye var ki bu aynalar
***
Üstümdeki hırkada bak
Hala saçının teli var
Akıllanır sanma beni
Burda hala bir deli var
***
Başkasını sevmemek var
Ölüp de hiç görmemek var
Bağır çağır söylemek var
Kıymetlim bana geri dön
***
Hiç kimseyi sevmemek var
Ölüp de hiç görmemek var
Baştan sona söylemek var
Kıymetlim bana geri dön
Kıymetlim burada o yön
***
Akşamlar ve sabahlar
Benim için hep aynılar
Bakamam ki ne gerek var
Niye var ki bu aynalar
***
Üstümdeki hırkada bak
Hala saçının teli var
Akıllanır sanma beni
Burda hala bir deli var
***
Başkasını sevmemek var
Ölüp de hiç görmemek var
Bağır çağır söylemek var
Kıymetlim bana geri dön
***
Hiç kimseyi sevmemek var
Ölüp de hiç görmemek var
Baştan sona söylemek var
Kıymetlim bana geri dön
Kıymetlim burada o yön
-
Of, of, of
Bu yol Leyla'ya gider
***
Fırtınalar kopuyor başımda, içimde aşktan
Ben sana şu kalbimi kaptırdım çoktan
Gördüğüm günden beri gelemedim kendime
Nasıl baktıysan öyle çıkmıyorsun aklımdan
***
Ara ara oraları bulunmaz
Sarsam seni sevsem yine doyulmaz
Aşığa her adres sorulmaz
Kayboldum yolundan, yine sil baştan
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle
Bu yol Leyla'ya gider
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle arkadaşlar
Bu yol Leyla'ya gider
***
Of, of, of
Bu yol Leyla'ya gider
***
Fırtınalar kopuyor başımda, içimde aşktan
Ben sana şu kalbimi kaptırdım çoktan
Gördüğüm günden beri gelemedim kendime
Nasıl baktıysan öyle çıkmıyorsun aklımdan
***
Ara ara oraları bulunmaz
Sarsam seni sevsem yine doyulmaz
Aşığa her adres sorulmaz
Kayboldum yolundan, yine sil baştan
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle
Bu yol Leyla'ya gider
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle arkadaşlar
Bu yol Leyla'ya gider
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle
Bu yol Leyla'ya gider
***
Saklanmış canımın içine
Aradığım senmişsin meğer
Ben koptum müsadenizle arkadaşlar
Bu yol Leyla'ya gider
***
Her yol Leyla'ya gider
-
Gelen de bir giden de, birbirini aratmıyor
Hep aynı yaşamaktan bu kalp daralıyor
Dedim evet şimdi gönül artık öyle düşünmüyor
Sen varsın diye ya hep dualar ediyor
***
Bu gönül senle yanıp sönüyor
Cefa çeksemde kabulleniyor
Öderim ne varsa aşkın uğruna
Alışamam bir an senin yokluğuna
***
Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim
Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim
Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim
Söyle Allahın yok mu senin
***
Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim
Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim
Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim
Söyle Allahın yok mu senin
***
Söyle Allahın yok mu senin
***
Gelen de bir giden de, birbirini aratmıyor
Hep aynı yaşamaktan bu kalp daralıyor
Dedim evet şimdi gönül artık öyle düşünmüyor
Sen varsın diye ya hep dualar ediyor
***
Bu gönül senle yanıp sönüyor
Cefa çeksemde kabulleniyor
Öderim ne varsa aşkın uğruna
Alışamam bir an senin yokluğuna
***
Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim
Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim
Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim
Söyle Allahın yok mu senin
***
Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim
Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim
Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim
Söyle Allahın yok mu senin
***
Söyle Allahın yok mu senin
-
Yolum geçiyordu sevgiden
Gülüşüne denk geldim
Epeydir birini unutmuşken
Şu kalbimi hissettim
***
Peşine taktın beni sensiz duramıyorum
Galiba dünyanın en güzel aşkını yaşıyorum
Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim
Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim
***
Topla hadi beni kapılarından
Ne gururu ölüyorum aşkından
Sevince böyle mi oluyor insan
Al gönlüm peşinde yerle yeksan
***
Topla hadi beni kapılarından
Ne gururu ölüyorum aşkından
Sevgilim kalbimin kalbisin sen
Bir inansan, bir inansan
***
Ben böyle bir şey görmedim
Bu güzellik çok fazla
Öpe öpe doyamadım sana
Kıyamam ki asla
***
Zaman yok yanımda sanki
İçine çektin beni
Bakmaya doyamaz yer gök sana
Sen aşkın efsanesi
Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim
Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim
***
Topla hadi beni kapılarından
Ne gururu ölüyorum aşkından
Sevince böyle mi oluyor insan
Al gönlüm peşinde yerle yeksan
***
Topla hadi beni kapılarından
Ne gururu ölüyorum aşkından
Sevgilim kalbimin kalbisin sen
Bir inansan, bir inansan
-
Dur, konuşmam gerek senle
Tutamam artık içimde
Yok eder beni, kavurur beni
Büyüyor yangın içimde
***
Konuşmam gerek senle
Tutamam artık içimde
Üzüyor beni, acıtır bedeni
Seni hapsediyor içinde
***
Bu yangın böyle her yanı saracak
Külleri semalara savrulacak
Ben sana teslim, ben sana tutsak
Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden
***
Bu yangın böyle her yanı saracak
Külleri semalara savrulacak
Ben sana teslim, ben sana tutsak
Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden
Zincirimi kırdı aşk
**
Gelsin bu gece, bırakmasın hiç ellerimi
Beklesin dolunay, seyretmesin güneşimi
Terk edelim mutsuzluğun gölgesini
Aşkı meşk edelim
***
Bu yangın böyle her yanı saracak
Külleri semalara savrulacak
Ben sana teslim, ben sana tutsak
Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden
***
Bu yangın böyle her yanı saracak
Külleri semalara savrulacak
Ben sana teslim, ben sana tutsak
Ağlarım, yüreğim kanıyor derinden
Zincirimi kırdı aşk
-
Ömrümüzün baharı, birlikte geçsin
Ömrümüzün baharı, birlikte geçsin
***
Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum
Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum
Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki
Ne olur bana gel, beni sev
***
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
***
Ömrümüzün baharı, birlikte geçsin
Ömrümüzün baharı, birlikte geçsin
***
Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum
Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum
Sensiz yaşayamam, nefes alamam ki
Ne olur bana gel, beni sev
***
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
***
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim
Bil ki gül yüzlü yar sana aşık olmuşum neyleyim