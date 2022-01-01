Aşk İçin Gelmişiz Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Aşk İçin Gelmişiz
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Can yakan gözlerini bak görmeye geldim
Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
Ben aciz ben yarım sana tamam olmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim
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Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim, bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
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Dağ taş toprak iken, umman olmaya geldim
Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim
Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim
Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim
***
Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim bakamam gözlerine
***
Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
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Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
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Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim
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