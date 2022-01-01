Mustafa Ceceli

Can yakan gözlerini bak görmeye geldim Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim Abuhayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim Ben aciz ben yarım sana tamam olmaya geldim Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim, bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Dağ taş toprak iken, umman olmaya geldim Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim Aşksız biçareyken, kendimi bulmaya geldim Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakamam gözlerine *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Canımdan başka servetim yokken, canımdan geçmeye geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim *** Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim