Mustafa Ceceli

-
Ne telefona gidiyor elim
Ne farkındayım günün güneşin
Her yanım nazlı gülüşün, gül yüzün
Görmez oldum senden başka
Hiçbir şeyi iki gözüm
***
Ki ben
***
Ne yol ne iz bilmiyorum
Sanki liseliyim, toyum
Seviyorum sonunda itiraf ediyorum
O kadar temiz ve sahi
Öpmeye bile kıyamıyorum
***
Ki ben
***
Neredeyse inanmazdım
Aşk tenlerin seçimiydi
Geçici ateşydi
***
Gelip vurdu tam hedeften
Bu saatten sonra olacak iş miydi?
***
İnansaydım yanar mıydım?
Kalır mıydım savunmasız, çaresiz çocuk gibi
Tatmasaydım o zamanda
Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi
***
Ne yol ne iz bilmiyorum
Sanki liseliyim, toyum
Seviyorum sonunda itiraf ediyorum
O kadar temiz ve sahi
Öpmeye bile kıyamıyorum
***
Ki ben
***
Neredeyse inanmazdım
Aşk tenlerin seçimiydi
Geçici ateşiydi
***
Gelip vurdu tam hedeften
Bu saatten sonra olacak iş miydi?
***
İnansaydım yanar mıydım?
Kalır mıyıdım savunmasız çaresiz çocuk gibi?
Tatmasaydım o zaman da
Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi?
***
İnansaydım yanar mıydım?
Kalır mıydım savunmasız, çaresiz, çocuk gibi?
Tatmasaydım o zaman da
Yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi?
-
Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de
Bekle, hatırla bizi dar günlerinde
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olurmu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes edermiyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Bekle, sıcacık bir haziran sabahında
Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olur mu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes eder miyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün...
-
Ben saramam seni hemencecik, düşünmem lazım
Bi' tekinsiz gölge gözünde, ah, neme lazım
Vesvese belki, bilemiyorum, diyemiyorum, ah, diyemiyorum
Anlayıver kendiliğinden, korkuyorum kızcağızım
***
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
***
Ben de senin gibi nihayet insan evladıyım
Sabırlıyım, kötü değilim ama bozuldu ayarım
Hiç istemem ama insan bu, çıkıveriyor şirazeden
Kendine benzemiyor o zaman, şeytana dönüyor bazen
***
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
***
Aman aman, aman aman, aman ha acıtma beni
Her yaralı bilir, unutma, intikam yeminini
***
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
Bu gönül sayfası boş senelerdir, doldurabilirsin
Ama oyun oynama benle, yanabilirsin
-
Görünen köy klavuz istemiyor malum
Sen güç seviyorsun, bana sen lazım
Tek bi' doğru var senin için, o da kendi doğrun
O kadar eminsin ki deli ediyor en ufak itirazım
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
***
An geliyor beni de kör kuyulara çekiyorsun
Çözüm değil sadece kazanmak istiyorsun
Kendimi bi' savaş alanında dövüşürken yakalıyorum
Ne yapıp edip beni bile bi' canavara dönüştürebiliyorsun
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
***
Bana uyar, uyar bana
Hepsi bunların
Bana uyar, uyar bana
Aşk böyle bi' şey, aşığım
***
Bana uyar, bana uyar
Hepsi bunların
Aşk acıya açık çek değil mdir?
Bu da benim mal varlığım
***
Gönül bu, kimi seveceğini bileydi onca yanar mıydı?
Eğer aklı olaydı kalp asırlarca kanar mıydı?
Ömür aşkın kulu, aşıklar kölesi olmasa
İnsan bir anlık mutluluğu bir ömre sayar mıydı?
-
Ne kadar kırık gözlerimiz
Ne çok hüzün sözlerimiz
Nasıl bir yoldan geldiniz
Ağır olmalı yükünüz
***
Nasıl bir yoldan geldiniz
Ağır olmalı yükünüz
***
Sevgiliyi mi sevgiyi mi kaybettiniz
Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz
Kim gibiydi hatırlayıp (hatırlayıp)
Benim gibiydi dediniz
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben değilim
Ama beni çok şaşırttınız
Durun ne olur ağlamayınız
Hava soğuk aylardan Şubat
Lütfen içeri giriniz
***
Hava soğuk aylardan Şubat
Lütfen içeri giriniz
***
Sevgiliyimi sevgiyimi kaybettiniz
Nasıl biriydi lütfen tarif ediniz
Kim gibiydi hatırlayıp
Benim gibiydi dediniz
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Sizi bu hallere koyan
Ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben olamam
***
Hayır ben o değilim
Bunlara neden olan o adam
Ben değilim
-
Çoğaldı git gide yokluğun dağ gibi
Atılmış üzerime ağ gibi
Zaman ilaç değil yanmaya alıştıran
Hepsi sönse de yanan
Tek bir çıra gibi
***
Kim bilir kaç ilkbahar yaz sonbahar kış?
Aylar mevsimler derken
Seneler sensiz geçti
Büyüdü ağaç oldu çoktan
Ektiğimiz fidanlar gölgesinde
Kaç gün geceyi zor ettik
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Uzayıp giden yollara kitlenmiş gözlerim
Tükenmiyor ümit bir olmazı bekliyorum
Bulur mu bulur beni de
Günün birinde bir mücize?
Duayı duaya ekliyorum
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
***
Dön dayanamıyorum artık
Dön bu ne çok yalnızlık
Çık gel ne olursun apansız
Hadi dön, hadi dön, hadi dön yalansız
-
Bitmedi aslında, bitmedi, sadece
Ele geçirdik birbirimizi
Emin olunca sahipliğimizden
Düşürüverdik değerimizi
***
Sınamak istiyoruz yeniden yeni bir
Bilinmezdeki etkimizi
Kaybederek tazeliyoruz
Kendimize olan güvenimizi
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Gidersen bil ki düşer yine fethettiğin kaleler
Gidersen artar, azalmaz yürekteki yükler
Gidersen tekrarlanır, iyilenmez ki hayat
Gidersen mutsuzluğa mahkûm bu serüven
***
Bi' daha, bir daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
***
Bi' daha, bi' daha
Yıkarız, dökeriz
Alışır, bağımlı oluruz
Acıyı aşk zannederiz
-
Şu hercai hayata bir kere geldik
Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte öderdik
Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı
Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
***
Şu hercai hayata bir kere geldik
Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte verdik
Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı
Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
***
Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim
Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim
Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız
Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız
-
Bugün bahar geldiği aşikâr
Beyazlar açtı
Güneş öptü sıcacık yanağımdan
Benimle oynaştı
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden de bırakmam
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden de bırakmam
***
İçim kıpır kıpır sevinçten
Muhabbet doluyum
Gökyüzü masmavi, ışıl ışıl
Çok mutluyum
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden de bırakmam
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden de bırakmam
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden de bırakmam
***
Benim güzel kanaryam
Dokunmaya kıyamam
Ama bahardan yüz buldum ya
Öpmeden, yok, bırakmam
-
Ne sende suç var inan
Ne de bende
Demir bilyeler gibi ağır attıklarımız içerde
***
Ne zor yüklenen
Rolleri reddetmek
Muhtemelen devşirilmişiz daha ana rahminde
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Ben seni sevdim inan
Kendimce
Tartamam ne kadarı gerçek
Ne kadarı sahte
***
Ama bildiğim
Canım yanıyor
Sığınacak tek yer kendinsin
Yani yine iner perde
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Nasıl tuzağa düşmüşüz?
Oyuna gelmişiz meğer
Zamanı ziyan etmişiz, ah
Bu kaybın adı da kader
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
-
Uzakta çok uzakta güneyde
Yazları sıcacık ve aşık
Kışları soğuk ve sensiz bir şehir
Ve ben üşüyoruz
Bir uğrasan diyoruz
İklimini getirsen bereketini bolluğunu
Örtsen üzerimize
***
Havalansa yine zil çalan eteklerin
Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin
Öperken içsem ağzının çiçek balını
Günahını boynuma seni koynuma alsam
Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan
Ben görmedim böyle alımı çalımı
***
Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor kimsesizliğimi
Ya Rabbi yetiş ya Rabbi
Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor çaresizliğimi
Ya Rabbi elver ya Rabbi
***
Tenhada kuytuda ücrada
Tekinsiz bir mecrada
Dua etsem seni dileyen
Börtüm böceğim bitki örtüm
Olacak duam olsan amin desem hamd etsem
Toprağına kök salsam
Senle nihayet bulsa ömrüm
***
Havalansa yine zil çalan eteklerin
Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin
Öperken içsem ağzının çiçek balını
Günahını boynuma seni koynuma alsam
Hem zehrim hem şehrim limon çiçeklerim olsan
Ben görmedim böyle alımı çalımı
***
Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor kimsesizliğimi
Ya Rabbi yetiş ya Rabbi
Ya Rabbi duy duyur sesimi
Anlamıyor çaresizliğimi
Ya Rabbi elver ya Rabbi
-
Ne güzeliz ne dokunulmaz
Gülüşümüz bir, hüznümüz bir
Yüzümdeki kıvrımlar sanki
Ellerinin gölgesidir
***
Bir sonu var bilirsin sen de bilirsin
Her şey sürdüğü yere dek
Marifet her şeyi bilirken
Sevebilmek bilmezden gelerek
***
Yani yarına yalnız da uyanırız
Belki de kim bilir
Ben bugüne böylesi hayransam
Seni hesapsızca sevdim diyedir
***
Söz veremem, hayat bozar bizi
Belki bir gün ayrı yazar
Ama nerde olsan
Kokun gelir kalbe sızar
***
Bir sonu var bilirsin, sen de bilirsin
Her şey sürdüğü yere dek
Marifet her şeyi bilirken
Sevebilmek bilmezden gelerek
***
Yani yarına yalnız da uyanırız
Belki de kim bilir
Ben bugüne böylesi hayransam
Seni hesapsızca sevdim diyedir
***
Söz veremem hayat bozar bizi
Belki bir gün ayrı yazar
Ama nerde olsan
Kokun gelir kalbe sızar
***
Söz veremem sana belki
Zamanla mahkûmuz her şey gibi
Ama her ne olsa
Sen yüzünü bana çevir
***
Söz veremem hayat bozar bizi
Belki bir gün ayrı yazar
Ama nerde olsan
Kokun gelir kalbe sızar
***
Söz veremem sana belki
Zamanla mahkûmuz her şey gibi
Ama her ne olsa
Sen yüzünü bana çevir
-
Anılar var sana dair
Silinmiyor istesemde yürek hazırken
Acılar var zaten gönül zahir
Ölünmüyor istesende ecelinle
***
Uyudum ben büyüdüm ben
Yüreğini niye pişmanlık sarıyor
Her lokmam sen her yudum sen
Ne yapıyor ne ediyor gönül sana varıyor
***
Gidişini ben anca anca hazmettim
Aramızdaki ince farkı farkettim
E bi yere kadar demiştin
Ben o yere kadar direndim
Seni bana yazılmış bi şarkı zannettim
***
Gidişini ben anca anca hazmettim
Aramızdaki ince farkı farkettim
E bi yere kadar demiştin
Ben o yere kadar direndim
Seni bana yazılmış bi şarkı zannettim