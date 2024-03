Mustafa Ceceli

Topla Yolum geçiyordu sevgiden Gülüşüne denk geldim Epeydir birini unutmuşken Şu kalbimi hissettim *** Peşine taktın beni sensiz duramıyorum Galiba dünyanın en güzel aşkını yaşıyorum Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim *** Topla hadi beni kapılarından Ne gururu ölüyorum aşkından Sevince böyle mi oluyor insan Al gönlüm peşinde yerle yeksan *** Topla hadi beni kapılarından Ne gururu ölüyorum aşkından Sevgilim kalbimin kalbisin sen Bir inansan, bir inansan *** Ben böyle bir şey görmedim Bu güzellik çok fazla Öpe öpe doyamadım sana Kıyamam ki asla *** Zaman yok yanımda sanki İçine çektin beni Bakmaya doyamaz yer gök sana Sen aşkın efsanesi Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim *** Topla hadi beni kapılarından Ne gururu ölüyorum aşkından Sevince böyle mi oluyor insan Al gönlüm peşinde yerle yeksan *** Topla hadi beni kapılarından Ne gururu ölüyorum aşkından Sevgilim kalbimin kalbisin sen Bir inansan, bir inansan

Maşallah Ne kadar güzelsin, doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin sığdıramam sayfalara Yaz, yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin, kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var, güneşte çalar elaya Bak, bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah, diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah, diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin *** Ne kadar güzelsin, doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin sığdıramam sayfalara Yaz, yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var, güneşte çalar elaya Bak, bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah, diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah, diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin *** Maşallah, diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah, diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin

İyi Ki Hayatımdasın Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim *** İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl özlemiştim bir bilsen Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız Ruhuma hapsettim adını *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim *** Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim *** İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl özlemiştim bir bilsen Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız Ruhuma hapsettim adını *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Teşekkürler sevdiğim

Anmam En başa dönmeye hiç gerek yok Anladım anladım Giderken bile arkama hiç bakmadım Bakmadım *** Nelerden vazgeçtim pişman olmadım Olmadım Sonunu düşünen kahraman olamaz Korkmadım korkmadım *** Demedim mi dünya güzeli Aşk bitince bozulur ezberi *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** En başa dönmeye hiç gerek yok Anladım anladım Giderken bile arkama hiç bakmadım Bakmadım *** Nelerden vazgeçtim pişman olmadım Olmadım Sonunu düşünen kahraman olamaz Korkmadım korkmadım *** Demedim mi dünya güzeli Aşk bitince bozulur ezberi *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna

Ayşe Ne söylersen söyle konu Her ne olursa olsun Haklısın, sen haklısın *** Pardon nerde kalmıştık Neyse boşver Ne kadar da tatlısın Çok tatlısın *** Yıldız yağmurları gibi Yağıverdin mahallenin üstüne Pırıl pırıl yüzün Yüzün eşlik eder neşene Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm *** Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe *** Ne söylersen söyle konu Her ne olursa olsun Haklısın, sen haklısın *** Pardon nerde kalmıştık Neyse boşver Ne kadar da tatlısın Çok tatlısın *** Yıldız yağmurları gibi Yağıverdin mahallenin üstüne Pırıl pırıl yüzün Yüzün eşlik eder neşene Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm *** Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe

Aşk Adına Dün gibi hatırlarım zorlanmam Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Her gece hayalin hep karşımda Uyandığım anda biten bir rüya Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Nasıl olsa bir şekilde seni görücem bir gün Ya da bitiyor nefesim sonda yine ölücem her gün Ya bir tek gün bile karşımda bir daha durma Ya da gelip söz ver bana sen burda Bu aşk adına

Can Parçam Kalemin günahı yok söz bittiyse Çıksın yerinden göz değdiyse Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Ömrümün devamı yok sen gidersen O son günüm olsun sensiz gülersem Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri

Hikaye Haksızsın, bile bile dinledim hep Buldun yine bir sebep ayrılmak için Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür Silinmiş bir mühür sevdam *** Yaranamadım ki hiç sana Kalbim açık yara İnandım koskoca Yalana hem de *** Yine bi' hikâye daha bitti Gözümün içine baka baka gitti Kızdım durdum kaderime Beni acımadan senden etti *** Bölünür kalbim iki yarıya Zaman iyi gelmez ki bu yaraya Savaşsana koca dünyayla Bi' tek gücün bana mı yetti? *** Acımadan hâlime sev hadi yerime yine Yine *** Haksızsın, bile bile dinledim hep Buldun yine bir sebep ayrılmak için Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür Silinmiş bir mühür sevdam *** Yaranamadım ki hiç sana Kalbim açık yara İnandım koskoca Yalana hem de *** Yine bi' hikâye daha bitti Gözümün içine baka baka gitti Kızdım durdum kaderime Beni acımadan senden etti *** Bölünür kalbim iki yarıya Zaman iyi gelmez ki bu yaraya Savaşsana koca dünyayla Bi' tek gücün bana mı yetti? *** Acımadan hâlime sev hadi yerime yine Yine

Kıymetlim Ft İrem Derici Seni benden alamazlar Fırtınada kalamazlar Canım canım gülüm En kıymetlim *** Beni sensiz bulamazlar Kuşlar bile uğramazlar Canım canım gülüm En kıymetlim *** Akşamlar ve sabahlar Benim için hep aynılar Bakamam ki ne gerek var Niye var ki bu aynalar *** Üstümdeki hırkada bak Hala saçının teli var Akıllanır sanma beni Burda hala bir deli var *** Başkasını sevmemek var Ölüp de hiç görmemek var Bağır çağır söylemek var Kıymetlim bana geri dön *** Hiç kimseyi sevmemek var Ölüp de hiç görmemek var Baştan sona söylemek var Kıymetlim bana geri dön Kıymetlim burada o yön *** Akşamlar ve sabahlar Benim için hep aynılar Bakamam ki ne gerek var Niye var ki bu aynalar *** Üstümdeki hırkada bak Hala saçının teli var Akıllanır sanma beni Burda hala bir deli var *** Başkasını sevmemek var Ölüp de hiç görmemek var Bağır çağır söylemek var Kıymetlim bana geri dön *** Hiç kimseyi sevmemek var Ölüp de hiç görmemek var Baştan sona söylemek var Kıymetlim bana geri dön Kıymetlim burada o yön

Leyla Of, of, of Bu yol Leyla'ya gider *** Fırtınalar kopuyor başımda, içimde aşktan Ben sana şu kalbimi kaptırdım çoktan Gördüğüm günden beri gelemedim kendime Nasıl baktıysan öyle çıkmıyorsun aklımdan *** Ara ara oraları bulunmaz Sarsam seni sevsem yine doyulmaz Aşığa her adres sorulmaz Kayboldum yolundan, yine sil baştan *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle Bu yol Leyla'ya gider *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle arkadaşlar Bu yol Leyla'ya gider *** Of, of, of Bu yol Leyla'ya gider *** Fırtınalar kopuyor başımda, içimde aşktan Ben sana şu kalbimi kaptırdım çoktan Gördüğüm günden beri gelemedim kendime Nasıl baktıysan öyle çıkmıyorsun aklımdan *** Ara ara oraları bulunmaz Sarsam seni sevsem yine doyulmaz Aşığa her adres sorulmaz Kayboldum yolundan, yine sil baştan *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle Bu yol Leyla'ya gider *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle arkadaşlar Bu yol Leyla'ya gider *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle Bu yol Leyla'ya gider *** Saklanmış canımın içine Aradığım senmişsin meğer Ben koptum müsadenizle arkadaşlar Bu yol Leyla'ya gider *** Her yol Leyla'ya gider

Peşindeyim Ft Ajda Pekkan Gelen de bir giden de, birbirini aratmıyor Hep aynı yaşamaktan bu kalp daralıyor Dedim evet şimdi gönül artık öyle düşünmüyor Sen varsın diye ya hep dualar ediyor *** Bu gönül senle yanıp sönüyor Cefa çeksemde kabulleniyor Öderim ne varsa aşkın uğruna Alışamam bir an senin yokluğuna *** Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim Söyle Allahın yok mu senin *** Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim Söyle Allahın yok mu senin *** Söyle Allahın yok mu senin *** Gelen de bir giden de, birbirini aratmıyor Hep aynı yaşamaktan bu kalp daralıyor Dedim evet şimdi gönül artık öyle düşünmüyor Sen varsın diye ya hep dualar ediyor *** Bu gönül senle yanıp sönüyor Cefa çeksemde kabulleniyor Öderim ne varsa aşkın uğruna Alışamam bir an senin yokluğuna *** Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim Söyle Allahın yok mu senin *** Yere göğe sığmaz ki senin için atan kalbim Nereye gidersen git vazgeçmem peşindeyim Yana yana bittim eridim bak ne haldeyim Söyle Allahın yok mu senin *** Söyle Allahın yok mu senin

Söz Aramam Ey aşk Döndür hadi onu yolundan Alma benim yanımdan Etme beni sağımdan, solumdan, elimden, kolumdan *** Ey aşk Ayrılığın farkı yok ölümden Ne çektiysem dilinden Etme beni canımdan, ciğerden, yurdumdan, yerimden *** Arada kaldım yine kederden Kurtulmak zor deli kaderden Sen yine de sev, sakın korkma Bile bile gidenlere rağmen *** Söz, sana söz aramam Sakın sen üzülme, kıyamam Ne kadar sevsem de rengini kalbinin Kendimi senle boyamam *** Söz, sana söz aramam Ama buralarda duramam Düşerim yollara, yeni şehirlere Bilirim, kimselere yaramam *** Ey aşk Döndür hadi onu yolundan Alma benim yanımdan Etme beni sağımdan, solumdan, elimden, kolumdan *** Ey aşk Ayrılığın farkı yok ölümden Ne çektiysem dilinden Etme beni canımdan, ciğerden, yurdumdan, yerimden *** Arada kaldım yine kederden Kurtulmak zor deli kaderden Sen yine de sev, sakın korkma Bile bile gidenlere rağmen *** Söz, sana söz aramam Sakın üzülme, kıyamam Ne kadar sevsem de rengini kalbinin Kendimi senle boyamam *** Söz, sana söz aramam Ama buralarda duramam Düşerim yollara, yeni şehirlere Bilirim, kimselere yaramam *** Söz, sana söz aramam Ama buralarda duramam Düşerim yollara, yeni şehirlere Bilirim, kimselere yaramam

Zincirimi Kırdı Aşk Dur, konuşmam gerek senle Tutamam artık içimde Yok eder beni, kavurur beni Büyüyor yangın içimde *** Konuşmam gerek senle Tutamam artık içimde Üzüyor beni, acıtır bedeni Seni hapsediyor içinde *** Bu yangın böyle her yanı saracak Külleri semalara savrulacak Ben sana teslim, ben sana tutsak Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden *** Bu yangın böyle her yanı saracak Külleri semalara savrulacak Ben sana teslim, ben sana tutsak Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden Zincirimi kırdı aşk ** Gelsin bu gece, bırakmasın hiç ellerimi Beklesin dolunay, seyretmesin güneşimi Terk edelim mutsuzluğun gölgesini Aşkı meşk edelim *** Bu yangın böyle her yanı saracak Külleri semalara savrulacak Ben sana teslim, ben sana tutsak Aşığım, yüreğim çıkacak yerinden *** Bu yangın böyle her yanı saracak Külleri semalara savrulacak Ben sana teslim, ben sana tutsak Ağlarım, yüreğim kanıyor derinden Zincirimi kırdı aşk